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11.02.2020 09:47
Рубрика: В мире

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Украине гибнет промышленность, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в эфире местного телеканала "112".

Фото: Куксин Сергей/РГ
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По словам украинского политика, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года. Парламентарий призвал создать министерство промышленности и восстановить отрасль, создавая новые рабочие места и продвигая украинские товары.

Депутат подчеркнул, что не понимает, как так сложилось, что в стране, которая была "крупнейшей промышленной республикой Советского Союза после его распада" нет министерства промышленности. Вместо этого власти страны заняты сменой министров в правительстве, добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "просадка промышленности" является главной причиной снижения бюджетных доходов в стране. Так, по данным Госстата Украины, в ноябре 2019 года перерабатывающая промышленность замедлилась на 5 процентов, добывающая - на 8 процентов, а поставки газа и электроэнергии упали более чем на 12 процентов.

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