ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений

Отрегулировать правовые аспекты взаимоотношений в форматах ЕАЭС предлагает Евразийская экономическая комиссия. Она рассчитывает, в том числе, получить право обращаться в суд Евразийского экономического союза в случае, когда одна из стран-участниц не выполняет принятые в объединении решения.

Именно этим юридическим нюансам было отведено время на встрече 11 февраля председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с председателем суда ЕАЭС Жолымбетом Баишевым, сообщили в пресс-службе комиссии.

Кроме того, стороны обсудили общие вопросы углубления евразийской экономической интеграции. "Михаил Мясникович и Жолымбет Баишев согласовали подходы к совершенствованию правовых основ деятельности суда ЕАЭС", - отметили в ЕЭК, добавив, что Баишев поддержал предложение своего белорусского коллеги. Тем более, что оно заложено в проект стратегических направлений развития экономической интеграции союза до 2025 года.

В свою очередь Мясникович отметил ключевую роль суда в вопросах устранения препятствий на внутреннем рынке. "Когда одна из сторон не в полном объеме выполняет то, что принято и согласовано, мы имеем определенные препятствия, а это сказывается на уровне доверия как со стороны хозяйствующих субъектов, так и органов государственного управления", - указал он. Жолымбет Баишев в свою очередь констатировал, что цели ЕЭК и суда ЕАЭС полностью совпадают: сделать интеграцию эффективной, чтобы она была выгодна для всех государств союза.