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11.02.2020 12:59
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Вашингтона" рассказал, как Овечкин просил водку во время игры

Текст: Максим Домчев

Бывший тренер "Вашингтона" Грег Смит рассказал, что во время одного из матчей Александр Овечкин в своем дебютном сезоне в НХЛ попросил у него водки. Воспоминания специалиста касаются периода, когда российский форвард еще не очень хорошо изъяснялся по-английски.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Я спросил: "Что?". Он говорит, водка, и показал, как будто пьет. Идет середина матча. Думаю, он совсем с ума сошел, что ли?" - сказал Смит, чьи слова приводит Athletic.

Оказалось, что у Овечкина был порез на пальце, и он хотел продезинфицировать рану. Тренер рассказал, что предложил хоккеисту перекись водорода, но на всякий случай попросил ее не пить.

Однако на этом недопонимание не закончилось. После того как Овечкин обеззаразил порез, он попросил у тренера пластырь. Но сделал это по-русски, и Смит не понял, что именно хочет игрок. "Тогда он сам взял у меня сумку и достал оттуда необходимое. И сказал, вот видишь, это пластырь", - вспомнил бывший тренер клуба.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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