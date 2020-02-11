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11.02.2020 21:32
Рубрика: Экономика

Сам себе генератор

Населению разрешили производить электроэнергию для собственных нужд и продавать ее излишки
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 29(8083)
Закон о микрогенерации, а точнее, поправки в ФЗ "Об электроэнергетике" в части микрогенерации вступили в силу в конце прошлого года. Конечно, прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о каких-либо подвижках в этом сегменте ТЭК. Но, по мнению экспертов, перспективы, в том числе инвестиционные, у него весьма отрадные.
Логичнее и выгоднее всего вкладывать средства в микрогенерацию владельцам частных домов. Фото: Photoxpress Логичнее и выгоднее всего вкладывать средства в микрогенерацию владельцам частных домов. Фото: Photoxpress
Логичнее и выгоднее всего вкладывать средства в микрогенерацию владельцам частных домов. Фото: Photoxpress

Теперь у нас в стране узаконено понятие "объект микрогенерации". Если коротко (в законе понятие, изложенное суконным языком, занимает довольно много места и крайне детализировано), то это устройство по производству электроэнергии, принадлежащее физическому или юридическому лицу и присоединенное к общим сетям с уровнем напряжения до тысячи вольт. Произведенная энергия может использоваться для собственных нужд, а также продаваться в определенном объеме. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор о покупке электроэнергии у частника, для которого продажа энергии предпринимательством не считается и до 2029 года НДФЛ не облагается.

Предполагается, что основным (но не единственным) "топливом" для объектов микрогенерации будут служить возобновляемые ресурсы. Собственно, закон и принимали в расчете на ускорение развития альтернативной генерации и рост инвестиций в этот сегмент со стороны небольших компаний и частных лиц.

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"Безусловно, закон окажет определенное стимулирующее воздействие на российский сегмент микрогенерации, включая микрогенерацию ВИЭ, - сообщила "РГ" замначальника департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Поминова. - Во-первых, он закрепляет само понятие объекта микрогенерации и устанавливает для него критерии, что создает правовую основу для развития сегмента. Во-вторых, позволяет продавать излишки произведенной электроэнергии, что сокращает сроки окупаемости объектов микрогенерации, повышая их инвестиционную привлекательность. Дополнительно для физических лиц доходы от продажи электроэнергии до 2029 года не будут облагаться налогом - соответствующие изменения параллельно внесены в Налоговый кодекс. Правда, сохраняется неопределенность с параметрами подключения объектов микрогенерации к сети и их учетом, но Минэнерго России сообщило, что они будут упрощенными".

Возобновляемая генерация во многих странах мира успешно конкурирует с традиционной

Однако эксперт АЦ добавила, что ожидать масштабного распространения микрогенерации ВИЭ, как это происходит в ряде западных стран, в России пока не приходится. Хотя ВИЭ-генерация - прежде всего ветровая и солнечная - уже демонстрирует конкурентоспособность с традиционной. Так, рассказала Ирина Поминова, вследствие технологического развития и развития конкуренции среднемировая нормированная стоимость электроэнергии (levelized cost of energy, LCOE) наземных ветровых установок с 2010 по 2018 год снизилась на 35 процентов, сделав их конкурентоспособными в большей части планеты.

В России, по некоторым оценкам, ВИЭ смогут составить конкуренцию традиционной генерации (без дополнительной поддержки) к 2030-2035 годам. Пока же сегмент остается глубоко дотационным. По первой программе поддержки (ДПМ ВИЭ-1, 2013-2024 годы) капвложения составляют 700 миллиардов рублей, по второй (ДПМ ВИЭ-2, 2025-2035 годы) - 400 миллиардов рублей за счет потребителей ОРЭМ.

Фото: City University of Hong Kong/ Nature
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Разумеется, такой подход не всем потребителям нравится, но не развивать ВИЭ-генерацию тоже нельзя. Альтернативная генерация - это мировой тренд, и с ним необходимо считаться. Как ни крути, а это прогресс по сравнению с сжиганием углеводородов. Согласитесь, читать можно и при лучине, однако все мы предпочитаем читать под лампой.

Развитие ВИЭ, пусть пока и с серьезной поддержкой, поможет выработать необходимые компетенции, со временем отказаться от использования зарубежной продукции и в конечном итоге снизить цену зеленого киловатта до приемлемого уровня. Замглавы минэнерго Юрий Маневич заявил в ходе "Российской энергетической недели", что к 2036 году в стране должен быть достигнут паритет возобновляемой и традиционной генерации, после чего альтернативная генерация сможет развиваться по накатанной.

Есть и политический момент. Как считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, пока ни потребитель, ни энергорынок в ВИЭ особо не заинтересованы: очень дорогой киловатт. Но в прошлом году Россия ратифицировала Парижское соглашение не только ради красивой идеи, а еще и для того, чтобы в горизонте 2025 года на мировом рынке наши товары не были промаркированы как "грязные". И если РФ не будет двигаться в русле климатического тренда, наш рейтинг на международной арене упадет ниже плинтуса.

Закон о микрогенерации принят в расчете на рост инвестиций в неиссякаемые источники

Причина отставания России в развитии возобновляемой генерации - слишком большие надежды на углеводородные ресурсы, считает руководитель направления "Энергия будущего" London Power Corporation, государственный министр энергетики Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2010-2012 годах Чарльз Хендри. При этом в Саудовской Аравии, где нефти не меньше, крупные нефтяные компании параллельно развивают и ВИЭ-генерацию. Что касается Туманного Альбиона, то в 2010 году треть электроэнергии там вырабатывалось из угля, и только 5 процентов за счет ВИЭ. Сегодня же ВИЭ занимают долю в 35 процентов, а уголь - ноль. Выработать 1 МВт альтернативной энергии в Соединенном Королевстве сейчас стоит всего 45 евро. "За десять лет мы создали практически новую индустрию, - подчеркнул эксперт, - которой вообще не нужны государственные субсидии. Так что у России еще все впереди".

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Закон о микрогенерации разрешает собственнику ВИЭ-генератора продавать излишки энергии. Но в общую сеть идет и энергия от углеводородных источников. Может ли собственник дизель-генераторной установки продавать излишки энергии, если в сети все равно смешиваются "чистые" и "грязные" киловатты? Такой вопрос мы задали эксперту Аналитического центра при правительстве РФ. "Внесенные изменения в закон об электроэнергетике не детализируют объект микрогенерации по источнику энергии, поэтому собственник ДГУ тоже может продавать излишки энергии: вопрос только в экономической обоснованности такого решения. Для собственника ВИЭ-генератора она очевидна, - считает Ирина Поминова. - В общем случае для учета электроэнергии на основе ВИЭ существуют системы зеленых сертификатов, подтверждающих ее происхождение".

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