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11.02.2020 16:05
Рубрика: Экономика

Экспортеры получат больше возможностей не зачислять валюту на свои счета

Текст: Евгений Гайва
Перечень случаев, при которых резиденты имеют право не зачислять на свои банковские счета иностранную валюту или рубли, станет шире. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был подготовлен правительством России. В случае принятия закон вступит в силу в 2021 году.

Сейчас резидент, то есть компания или физлицо, которые обязаны уплачивать подоходный налог с доходов, полученных в России и за рубежом, должны получать от нерезидентов иностранную валюту или рубли от экспорта товаров и услуг на свои счета в уполномоченных банках.

При этом в случае проведения зачета встречных требований по контрактам, валюту на счета можно не зачислять. Законопроект расширяет список таких случаев за счет включения в него, например, услуг в сфере информационных технологий, образовательной деятельности.

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Для компаний, действующих в этих сферах такая возможность особенно важна, так как необходимость зачислять средства на счета даже в случае зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы.

После принятия закона потребуется также разработать и принять постановление правительства России. В этой связи предусмотрен переходный период.

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