Фигуристы готовятся к юниорскому ЧМ

Разрешилась очередная интрига в фигурном катании. По итогам первенства России объявлен состав сборной на юниорский чемпионат мира, который пройдет в Таллине 2-8 марта.

В соревнованиях юношей нашу страну представят серебряный призер юношеских Олимпийских игр в Лозанне Андрей Мозалев, воспитанник клуба Тамары Москвиной Петр Гуменник и ученик звездной московской школы "Самбо-70" Даниил Самсонов. У девушек за пьедестал поборется новое поколение чемпионок Этери Тутберидзе - Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. В Таллин поедет и дочь знаменитого тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. Она участвует в состязаниях танцевальных пар наряду с Елизаветой Шанаевой - Дэвидом Нарижным и Ариной Ушаковой - Максимом Некрасовым. В парном катании на самые высокие места будут претендовать Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева - Валерий Колесов и Юлия Артемьева - Михаил Назарычев.