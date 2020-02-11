Филиппины отказались размещать американские войска на своей территории

Филиппины официально уведомили США о прекращении действия соглашения по размещении американских войск и военной техники на территории страны (Visiting Forces Agreement).

"Заместитель главы миссии посольства США в Маниле получил уведомление о прекращении VFA. Дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий не будет", - написал в Twitter глава филиппинского МИД Теодоро Локсин.

Напряженность в двусторонних отношениях возникла на почве визовой войны, отмечают местные СМИ. В конце января президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил отменой соглашения VFA в связи с лишением сенатора Роналда дела Розы американской визы. Филиппинской лидер дал Вашингтону месяц на пересмотр этого вопроса. Кроме того он запретил членам кабинета совершать поездки в Америку а также отменил свой визит на саммит АСЕАН, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах. Ранее США отказали во въезде филиппинским деятелям, имеющими отношение к задержанию в феврале 2017 года экс-министра юстиции Лейлы де Лимы по делу о коррупции. Со своей стороны, американцы считают этот факт "незаконным лишением свободы".