Фильмы, которые нужно посмотреть в феврале

Январь и февраль 2020 года на редкость урожайны в плане кино. В прокат выходят оскаровские лауреаты и номинанты (взять девять фильмов - претендентов на главную награду - вот уже готовый список к просмотру), будущие кинохиты года - только успевай смотреть. Без штурманской лоции в этом "море" не обойтись. "РГ" предлагает семерку фильмов, обязательных к просмотру, и еще список из 10 картин, чтобы не возникали вопросы, что делать в свободное время.

"Лед-2" режиссер Жора Крыжовников

Процесс приучения российского зрителя к отечественному кино проходит весьма успешно. Фильм "Холоп" с начала года собрал в прокате 3 миллиарда рублей, и это - рекорд. За полтора месяца этого года ленту "Союз спасения" о декабристах посмотрели в России больше зрителей, чем финальный эпизод "Звездных войн". И вот 14 февраля в прокат выходит лента "Лед-2". Не снимать ее было бы странным поступком, ведь первый "Лед", который вышел в тот же день, но в 2018 году, показал впечатляющие цифры в прокате. Ожидания второго фильма только возросли, когда стало известно, что его режиссером будет Жора Крыжовников. Создатели картины говорят в интервью, что и не думали о продолжении, пока не вырисовался необычный ход фильма. Напомним, что для первой картины "Лед" также использовали нестандартный ход - в историю "внедрили" известные песни. Во второй картине, впрочем, тоже прозвучат такие композиции. Их - шесть: "Аллилуйя", "Нас не догонят", "Тополиный пух", "Прекрасное далеко", "Озеро надежды" и "Сансара". Например, песня Басты "Сансара" была выбрана в самом начале работы над проектом, когда Жора Крыжовников только читал первый вариант сценария, в котором его очень зацепила история отца и дочки. Что зацепит зрителей фильма - каждый решит сам для себя. Так же, как и поймет - какой еще принцип, кроме музыкального, вдохновил создателей на продолжение первого фильма. В фильме "Лед 2" вновь ставка на актерский состав. К артистам из первой картины: Аглае Тарасовой, Александру Петрову, Марии Ароновой присоединились Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и юная Вита Корниенко.

С 14 февраля

"Мальчик русский" (Александр Золотухин)

Ученик Александра Сокурова снял дебют - фильм, сопоставимый с оскаровским номинантом "1917" Сэма Мендеса. Не верите - посмотрите оба фильма и убедитесь: "1917" вышел в российский прокат в конце января. Время действия в обеих картинах одно и то же - Первая мировая война. "Мальчик русский" рассказывает о простом деревенском пареньке, который идет на фронт Первой мировой с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. Но в первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом - через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу. В фильме много непрофессиональных актеров. Героев искали на улицах, заводах, среди курсантов военных училищ, в детском доме... Интересен ход картины - параллельно с военными сценами незрячий исполнитель играет музыку Сергея Рахманинова. Композитор в 1909 году создал "Третий концерт для фортепиано с оркестром", в котором многие услышали пророческие ноты и предчувствия глобальных потрясений ХХ века. Александр Сокуров стал художественным руководителем картины. Мировая премьера "Мальчика русского" состоялась на Берлинском кинофестивале 2019 года, а российская - на "Кинотавре". Фильм получил множество призов и стал лауреатом многих фестивалей. Кинокритики так же полюбили эту картину, как и профессионалы индустрии. Посмотрим, что скажет зритель.

С 6 февраля

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Кэти Янь)

При просмотре этого фильма большинство женщин-зрительниц почувствует себя так, словно кто-то сильный взял и отомстил всем их обидчикам по жизни. В лице Харли Квинн (ее сыграла Марго Робби) они найдут и подругу, и защитницу. Харли рассталась с Джокером - как ее не пожалеть, беднягу. "Добро пожаловать в наш клуб", - скажет ей наряду с другой героиней фильма - певицей Черной Канарейкой в исполнении Джерни Смоллетт-Белл - каждая, что пережила расставание. Но унывать не стоит, ведь в жизни столько радостей - смена прически, вкусный завтрак, домашние животные (Харли приглянулась гиена), наряды, маникюр, парки развлечений, ролики, машины и мотоциклы, дети, наконец… Если ко всем этим пунктам еще и подходить во всеоружии - во всех смыслах, то может завертеться весьма веселенькое шоу, которое прекрасно вписывается в модное женское движение #metoo. Устроить в честь расставания фейерверк на химзаводе - весело, как можно только в комиксах, - прекрасная завязка. Новая история про Харли Квинн - спин-офф, то есть ответвление от другого фильма, поставленного по комиксам DC "Отряд самоубийц". В этой же картине - свой отряд. Помимо Харли и Черной Канарейки, следователь Рене Монтойя (Рози Перес), подросток Кассандра (Элла Джей Баско) и Охотница, или Девушка с арбалетом (Мэри Элизабет Уинстед). Все вместе они противостоят Черной Маске, его играет Юэн Макгрегор - по роли неуверенный в себе неврастеник, смешно приговаривающий "йо". Кто победит в неравном поединке - понятно и без спойлеров.

С 6 февраля

"Скандал" (Джей Роуч)

Режиссер этого фильма собирается экранизировать книгу о Дональде Трампе и снимать фильм о Никите Хрущеве. Но пока что снял фильм "Скандал", в котором Трамп тоже фигурирует, но все же как герой второстепенный. Главные же - женщины, ведущие новостной корпорации FOX, засудившие своего босса - знаменитого Роджера Эйлса за сексуальные домогательства, что перечеркнуло всю его грандиозную карьеру. Эйлс создал настоящую империю новостей, работая на семейство Мердоков. История о том, как именно, легла в основу и сериала "Самый громкий голос", где Эйлса сыграл Рассел Кроу. Сравнения фильма с сериалом неизбежны. Рассела Кроу с Джоном Литгоу - тоже. Те, кто любит смотреть сериалы на видеосервисах, также будут сравнивать "Скандал" с сериалом "Утреннее шоу" на Apple TV+. Чем примечателен "Скандал", кроме того, что его смотришь на одном дыхании? Актерским составом - Николь Кидман, Марго Робби, Шарлиз Терон, Малколм МакДауэлл и другие. Работой гримера - Шарлиз Терон, к примеру, очень сложно узнать в роли телеведущей. И на "Оскаре" картина получила награду за лучший грим. Лихими фразочками, такими, как "Новости, как корабль - стоит убрать руки со штурвала, и курс налево", "Женщина не должна ругать своего босса - первое правило Америки", "Знаете, почему у солдат одинаковая форма? Чтобы было ясно: незаменимых - нет!". И тем, что вселяет веру и надежду в то, что правда побеждает ложь, а добро - зло.

С 13 февраля

"Джентльмены" (Гай Ричи)

У этого фильма практически нет недостатков. Придирчивый взгляд обозревателя "РГ" выявил всего один - грим и парики Чарли Ханнема и Хью Гранта. Хотя кто-то сочтет и это достоинством. С этих героев все и начинается - частный детектив (Грант) приходит к ближайшему доверенному лицу и помощнику босса наркомафии с неким планом, который грозит перерасти еще и в сценарий такого захватывающего боевика, который свет не видывал. Босс, сделавший громадное состояние на безобидной с первого взгляда травке, - его играет Мэттью Макконахи - намеревается продать свой бизнес. И тут в борьбе за лакомый кусок сталкиваются несколько кланов. Кто же окажется сильнее? В этой картине хорошо все - сюжет, история, актеры (также снимались Мишель Докери, Джон Ву, Джереми Стронг, Эдди Марсан, Колин Фарелл), а также драки, погони, и - что немаловажно - костюмы. Модные сайты уже вовсю рассылают мужчинам предложения: не хотят ли они одеться так же, как персонажи "Джентльменов"? Стиль и аристократизм плюс понятие о кодексе благородного человека у самого опасного преступника. Это прослеживается во всех фильмах Ричи, и тут он не изменил себе. Романтика преступления и умение показать, кто самый сильный, и наказать мерзавцев... Можно держать пари, что большинство из зрителей фильма пойдут на него и во второй раз. Или пересмотрят дома - как только он появится на сетевых ресурсах.

С 13 февраля

В фильме "Мальчик русский" (кадр слева) много непрофессиональных актеров, зато в лентах про Харли Квинн (в центре) и "Джентльмены" созвездия знаменитостей творят чудеса перевоплощения. Фото: кинокомпания Пионер; kinopoisk.ru

"Свистуны" (Корнелиу Порумбойю)

Картина из программы Каннского кинофестиваля 2019 года, после просмотра которой многие критики, в том числе и автор этих строк, искренне признавались ей в любви и даже видели ее в своих снах получившей Золотую Пальмовую ветвь. Однако фильму не дали даже Гран-при, более того, он не вошел и в список лучших зарубежных фильмов года на самых престижных кинопремиях мира. Что не помешало ему оставаться по-своему прекрасным. Режиссер давно носился с замыслом снять ленту о деревне, где существует особый язык - свистунов. Согласно истории, его должен выучить и детектив, которому предстоит раскрыть опасное дело. А тут еще и подмешивается любовь к роковой красотке - в фильме "Свистуны" Порумбойю снял свою жену. Смотреть это кино, как ехать на машине по горному серпантину - никогда не знаешь, какой вид откроется за следующим поворотом. Более того - у фильма саундтрек широкой амплитуды - от оперы до современных хитов.

С 20 февраля

"Подлинная история банды Келли" (Джастин Курзель)

Снова Джордж Маккей, который сыграл в "1917", и Чарли Ханнем, и Рассел Кроу. А еще Николас Холт и другие артисты - в фильме, который напомнит вам историю Робин Гуда. Весело, кровожадно и со смыслом. Кем на самом деле был Нед Келли - легенда криминального мира? Как он научился убивать? Почему о нем слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда? Самое интересное - это уже четвертая экранизация истории про Келли, а его в разные годы играли и Мик Джаггер, и Хит Леджер. Насколько сможет составить им конкуренцию Джордж Маккей - каждый зритель решит сам.

С 27 февраля

На заметку!

Еще 10 фильмов февраля

1. "Каннингем", Алла Ковган

2. "Правда", Хирокадзу Корээда

3. "Невероятная", Лука Гуаданьино

4. "Эма танец страсти", Пабло Ларраин

5. "Жадность", Майкл Уинтерботтом

6. "Моя собака идиот", Иван Атталь

7. "Просто помиловать", Дестин Креттон

8. "Однажды... Тарантино", Тара Вуд

9. "Анна Франк: Параллельные истории", Сабина Федели, Анна Миготто

10. "Офицер и шпион", Роман Полански

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"