Глава ВС предложил отнести нетяжкие экономические преступления к уголовному проступку

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что сохраняет актуальность законодательная инициатива о введении уголовного проступка. Подразумевается, что это будет нарушение, хоть и попадающее под Уголовный кодекс, но не являющееся преступлением.

Как рассказал Вячеслав Лебедев, предлагается также законодательно закрепить возможность отнесения нетяжких преступлений в сфере экономики к уголовному проступку, за который не предполагается судимость. Такое заявление прозвучало на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

"Представляется, уважаемые коллеги, что институт уголовного проступка может быть распространен и на другие составы преступлений. Например, на все преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, которые совершены впервые и не связаны с применением насилия", - сказал Вячеслав Лебедев.

По его мнению, такое нововведение могло бы устранить дальнейшую криминализацию, то есть рост числа граждан, имеющих судимость.

"Реализация этого предложения позволит ежегодно применять институт уголовного проступка в отношении более 100 тысяч лиц", - отметил Вячеслав Лебедев.

Он напомнил, что Верховный суд России еще в октябре 2017 года внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия "уголовного проступка". К такой категории предлагается отнести преступления небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, и совершенные впервые.