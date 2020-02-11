Госдума ратифицировала соглашение о школах в Таджикистане

Госдума ратифицировала соглашение о строительстве в Таджикистане пяти школ с изучением русского языка.

Каждая из школ будет рассчитана на 1200 учеников. Строительство планируется в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Преподавание будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Как указано в пояснительных материалах, строительство школ "будет способствовать последовательному усилению влияния Российской Федерации на образовательное пространство Республики Таджикистан и позиций России в Средней Азии в целом".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность того, что русский язык в Таджикистане официально, в соответствии с Конституцией, является языком межнационального общения. Об этом он заявил в ходе визита в республику в октябре прошлого года. "У нас есть общая история, общая культура, и у нас есть возможность общаться на одном языке", - отметил глава нижней палаты. По его словам, "выбор русского языка как языка межнационального общения, его изучение на уровне школ и университетов позволяет тем, кто приезжает в Россию, выбирать для себя гражданство и строить свою жизнь".