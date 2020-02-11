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11.02.2020 13:55
Рубрика: Власть

Госдума разрешила охотиться в вольерах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в окончательном чтении приняла закон, который разрешает желающим охотиться на диких животных в вольерах. Однако для хозяев участков, где будут содержаться дикие животные, будут установлены жесткие правила.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Разводить и содержать в вольерах диких животных уже разрешено - но только с тем, чтобы потом выпустить их в среду обитания или продать. Теперь разрешат и организовывать охоту в искусственно созданной среде обитания. Конечно, на тех диких животных, охотиться на которых можно в принципе.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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Чтобы пойти на зверя в вольере, граждане должны будут получить специальную путевку. При этом Минприроды определит требования к участкам, где можно разводить диких животных, а также при необходимости установит ряд других ограничений (например, лимиты на добычу). Нарушителей лишат лицензии.

Речь пойдет не о клетках, в которых загонят животных, а о просторных вольерах, которые занимают десятки и сотни гектаров, уверен один из авторов, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, четкие нормы обеспечат более цивилизованный подход к охоте.

Для того, чтобы разводить зверей в полувольной среде для указанных целей, нужно будет получить разрешение уполномоченных органов власти. Путевки также будут давать органы, отвечающие за охоту в конкретном регионе. Документ дадут только тем, кто имеет право охотиться.

При этом гражданам можно будет заходить на охотничьи базы и в вольеры, где содержат диких зверей, только с разрешения владельца. Это делается в целях безопасности.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сегодня ведение охотничьего хозяйства зачастую убыточно, а новый закон это изменит, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, соавтор законопроекта Николай Валуев.

Представители парламентской оппозиции выступили против инициативы, призвав оставить охоту только в вольной среде. Настоящим охотникам не нужны вольеры, к тому же охота в таких ограниченных условиях идет вразрез с принципами гуманизма, заявили противники закона.

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