Госдума смягчила наказание для пограничников

Если проступок пограничника не имел тяжких последствий, ответственность будет смягчена. Закон об этом принят на пленарном заседании Госдумы.

Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Павел Крашенинников, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Пока что нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность, как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, объяснил Пискарев.

Благодаря новому закону, из статьи 341 Уголовного кодекса РФ исключается положение об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых не привело к общественно опасным последствиям.

При этом за командирами сохранится право привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности.