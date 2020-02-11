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11.02.2020 12:23
Рубрика: Спорт

Хрюнов намерен организовать бой Александра Емельяненко и Сергея Харитонова

Текст: Максим Домчев

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Сергей Харитонов могут провести поединок в конце нынешнего года. Промоутер Владимир Хрюнов планирует организовать этот бой ближе к концу 2020 года.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"У них накопилось много личного. У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. В рамках World Total Combat Federation, но это, наверное, на позднюю осень бой, Емельяненко и Харитонова",- сказал Хрюнов в эфире телеканала РЕН ТВ.

В 2006 году бойцы уже встречались в октагоне, и тогда сильнее оказался Емельяненко. Впоследствии отношения между спортсменами испортились.

Харитонов 23 февраля проведет поединок в промоушене WTKF против Фернандо Родригеса из Бразилии. Поединок пройдет в Беларуси. Емельяненко 3 апреля в рамках турнира АСА сразится с Магомедом Исмаиловым.

В активе 38-летнего Емельяненко-младшего 37 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед, в том числе 21 нокаутом, потерпел 7 поражений и один поединок свел вничью. На счету Харитонова, который на один год старше возможного соперника, столько же боев и побед (17 нокаутом) при шести поражениях.

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