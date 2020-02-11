26% российских родителей нанимают ребенку репетитора. Еще 13% - оплачивают дополнительные занятия в самой школе. 42% - отправляют школьников на платные кружки и секции. И 59% мам и пап регулярно помогают детям с домашними заданиями. Таковы результаты мониторинга РАНХиГС, в котором участвовало более пяти тысяч респондентов.

- Даже среди семей, которые оценили свое материальное положение как низкое, 18,2% опрошенных нанимают детям репетиторов, - подчеркивают эксперты РАНХиГС. - Чем старше становится ребенок, тем чаще это происходит.

Если в пятом классе с репетиторами занимается 20 процентов ребят. То в шестом - уже 32 процента. В одиннадцатом - 57 процентов.

По крайней мере, именно так отвечают родители. При этом четверть семей оплачивают дополнительные занятия с целью подготовки ребенка к ОГЭ или ЕГЭ и 20% - с целью ликвидировать пробелы в освоении школьной программы.