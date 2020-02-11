Как не стать жертвой обмана при спекуляциях с валютой

Мошенники через сеть "обучающих центров" активно привлекают граждан на рынок Форекс (внебиржевой рынок торговли валютой), обещая легкий заработок. В 2019 году ЦБ РФ выявил около 150 таких точек в разных городах, причем зачастую один и тот же центр обслуживает несколько нелегальных компаний, а каждая компания пользуется услугами нескольких центров, сообщили "РГ" в Банке России.

Рынок Форекс отвечает извечной мечте быстро заработать, словно бы играя, а для многих это и есть азартная игра: торговля идет на понижение или повышение курса определенной валюты, например, евро продают и покупают за доллары.

Мошенничество начинается с объявлений о бесплатных курсах якобы успешных трейдеров. На них будущей жертве предлагают попробовать поторговать через конкретное мобильное приложение. Если денег для первых шагов нет, их готовы одолжить. Новичкам как будто везет - сделки приносят прибыль, и это толкает к тому, чтобы завести на счет еще и еще денег. Проблемы начинаются при попытке вывести средства. Тогда и выясняется, что счета нет, а есть нарисованные цифры, с которыми сделать ничего нельзя, рассказывает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Часть нелегальных форексеров действительно предоставляет клиентам возможность торговать и даже выводить деньги, но поскольку они действуют вне правового поля России, никто не контролирует, как они работают, их действия невозможно оспорить в российском суде.

Всего в 2019 году ЦБ РФ обнаружил 210 нелегальных форекс-дилеров. Почти все они позиционировали себя как иностранные компании, но регистрация в иностранных юрисдикциях нашла подтверждение примерно в половине случаев, остальные просто работали через сайты с зарубежных доменов, пояснили в ЦБ.

Число российских клиентов, торгующих на Форекс через иностранные юрисдикции, доходит до полумиллиона человек, это в десятки раз больше клиентской базы форекс-дилеров с лицензией Банка России, говорит генеральный директор "ВТБ Капитал Форекс" Сергей Жаров. Но число клиентов компаний с лицензией ЦБ РФ (а всего их четыре - "Финам Форекс", "Альфа-Форекс", "ВТБ Форекс", "ПСБ-Форекс") выросло за 2019 год более чем в два раза, и Жаров объясняет это прежде всего отрицательным опытом людей при торговле через компании иностранных юрисдикций.

Стать клиентом нелегального форексера просто - цена "входного билета" невысока, регистрация торгового счета с телефона занимает меньше минуты, паспорт не нужен, никто толком не предупредит о рисках. Хотя даже небольшие колебания курса базовой валюты могут привести к потере всех вложений, поскольку торговля идет с кредитным плечом. Форекс-дилер предоставляет, скажем, 50 долларов на каждый 1 доллар клиента, и тогда, имея 2 тыс. собственных долларов, он может совершить сделку на 100 тыс. - пропорционально растут и потенциальная прибыль, и убыток. Учитывая это, ЦБ хочет ограничить сумму, которой могут рискнуть большинство граждан у форекс-дилера. Но это повлияет только на легальную часть рынка.

На руку серой части рынка громоздкая, обычно занимающая несколько месяцев процедура блокировки доступа к мошенническим сайтам, зарегистрированным за рубежом. Выявленные в 2019 году нелегальные форекс-дилеры использовали более 300 сайтов, на сегодняшний день прекращена деятельность 92 из них, сообщили в Банке России. Эта работа пойдет гораздо быстрее после принятия закона о блокировке мошеннических сайтов, который уже более года ожидает второго чтения в Госдуме.