Как возникают эпидемии? Почему безобидный в большинстве случаев коронавирус становится агрессивным и уносит человеческие жизни? Что делать, чтобы не подхватить инфекцию? О малоизвестных фактах из жизни коронавирусов и о том, как от них защититься, рассказал видный российский пульмонолог, директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин.

Откуда берутся коронавирусы?

Биологическим резервуаром большинства коронавирусов, а сейчас ученые выделили несколько десятков их серотипов, являются различные животные: птицы, еноты, хорьки, барсуки и многие другие. Когда в 2002 году случилась эпидемия, вызванная коронавирусом MERS, было установлено, что ее "виновницей" стала африканская кошка вивер, которую люди разводят ради особого выделяемого ею секрета, который используют для производства парфюма. Эти кошки жили в парке в Гонконге. Первым заразившимся стал китаец, который тесно общался с ними. У него развился тяжелый респираторный синдром. Спасти его не удалось. Но прежде чем он узнал, что болен, он успел заразить других. Так началась эпидемия. Точный источник нового вируса пока не установлен. Предположительно это летучие мыши, есть и другие гипотезы.

Почему относительно безобидный коронавирус становится опасным?

Происходит точечная мутация, вирус приобретает новые, ранее не свойственные ему качества. Так, мы регулярно имеем дело с коронавирусами, которые вызывают осенний насморк. Есть и более опасные типы, которые могут вызывать бронхиальную астму, инфекционную диарею, отит у детей. Все эти вирусы живут в организме человека.

Но если происходит передача вируса от животного к человеку, вирус может видоизмениться и приобрести свойства, опасные для людей. Например, при тяжелых формах атипического дерматита коронавирус доминирует среди других вирусов. Коронавирусы вызывают также атипичную пневмонию. Как это произошло в 2002-2003 году и при нынешней эпидемии.

Почему при угрозе заражения коронавирусом необходимо находиться под наблюдением врачей?

Пневмония возникает не сразу. Сначала вирус внедряется в слизистую верхних дыхательных путей. Возникает насморк. Затем поражается горло, верхняя часть трахеи. Появляется боль при глотании, увеличиваются миндалины. Если организм ослаблен, и вирус проникает в легкие, развивается пневмония. Это может произойти на 5-7-е сутки. Вот почему больных нужно обследовать и, если вирус выявлен, наблюдать каждый день. Так нужно поступать и при гриппе, так как и вирус гриппа может в некоторых случаях вызвать воспаление легких.

Как отличить коронавирус от гриппа?

Основные симптомы общие: лихорадка, насморк, боль в горле, мышечная боль, головная боль, бессонница, тошнота, рвота, расстройство стула. Но при коронавирусе, если течение болезни тяжелое, возникает одышка. Это говорит о том, что вирус поражает эпителиальные клетки легких, там, где происходит газообмен. Поэтому если у больного одышка и сухой кашель, его обязательно госпитализируют и проводят пульсоксиметрию. Надевают на палец специальный прибор и отслеживают степень насыщения крови кислородом. В случае необходимости проводят интенсивную терапию - искусственную вентиляцию легких.

На открытом воздухе вирус живет недолго, но в Китае предпочитают сейчас проводить тотальную дезинфекцию.

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Вопрос ребром

Заболеет ли человек с хорошим иммунитетом и как его укрепить?

Иммунитет - широкое понятие. Когда речь идет об инфекциях, поражающих дыхательные пути, нужно говорить о мукозальном иммунитете. Это особый "местный" иммунитет, он связан с тем, что на поверхности слизистой носа, трахеи, горла есть достаточная концентрация иммуноглобулина класса А, также вырабатывается особый фермент лизоцим, обладающий противовоспалительными свойствами, и целый ряд других веществ, защищающих нас от инфекции. Если мукозальный иммунитет ослаблен, человек будет подвержен респираторным инфекциям. Поэтому если не хотите болеть, следите за состоянием слизистой дыхательных путей.

Возвращаясь домой с улицы или с работы, тщательно промойте слизистую носа, как следует прополощите горло. Промывать проще всего подсоленной кипяченой водой (физраствором). Можно использовать флуимуцил. Нужно постараться удалить всю накопившуюся слизь.

Если человек курит, в том числе и электронные сигареты, - это огромная нагрузка на легкие. Не можете бросить - позаботьтесь о том, чтобы чаще дышать свежим воздухом.

Помогите легким простой ингаляцией. Можно купить небулайзер и регулярно орошать дыхательные пути, это бытовой прибор, который создает хороший аэрозоль. Можно пользоваться физраствором, щелочной минеральной водой, раствором флуимуцила.

Легкие любят нагрузку. Интенсивно и глубоко дышать во время физической нагрузки полезно. Но при одном условии: при наличии чистого воздуха. В физкультурных залах, закрытых помещениях, как бы они тщательно ни убирались, много пыли. Поэтому любая физкультура стократ полезнее на свежем воздухе, конечно, подальше от магистралей.

Можно принимать определенные витамины. Для укрепления слизистых особенно важны витамины А и Е. Витамин Е дает хорошую антиоксидантную защиту. Витамин А помогает ресничкам эпителия, укрепляет их. Именно реснички выводят слизь с поверхности дыхательных путей, защищая организм от инфекции.

Важна вакцинация. Для здоровья легких особенно эффективна вакцина против пневмококка. Для взрослых это тоже важно, потому что сделанные в детстве прививки постепенно утрачивают свой защищающий эффект. Детей прививают с определенной периодичностью, национальный календарь обеспечивает им защиту от основных инфекций. А когда люди взрослеют, процесс иммунизации обрывается. Поэтому взрослые часто более уязвимы перед многими инфекциями по сравнению с детьми. Вакцинация против гриппа, которая проводится ежегодно осенью, тоже поможет не заболеть. А если заражение и произойдет, заболевание будет протекать легче и с меньшими осложнениями.