Клишас: "Обнуление" президентских сроков не обсуждается

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил журналистам, что вопрос об "обнулении" президентских сроков в результате внесения изменений в Основной закон не обсуждается.

"Сегодня ко мне были вопросы от средств массовой информации, что обсуждается активно "обнуление" президентских сроков", - рассказал он журналистам по окончании заседания рабочей группы.

"Не обсуждается на рабочей группе никакое "обнуления" президентских сроков", - заверил Клишас.

Он призвал журналистов не увлекаться конспирологией и пользоваться возможностью получить информацию из первых рук - от членов рабочей группы. "Они здесь все находятся, вы можете пообщаться", - добавил парламентарий.