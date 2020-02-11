Комитет ГД одобрил проект об упрощении перехода семей на выгодную ипотеку

Чтобы перекредитоваться на более выгодных условиях, заемщику пока приходиться получать согласие первоначального кредитора. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во внесенном ею законопроекте предложила устранить необходимость получения такого согласия. Это распространяется на случаи, когда заемщику предоставлен ипотечный кредит на полное погашение ранее выданного.

Кроме того, документ закрепляет за детьми долю в праве собственности при погашении кредита. Проект также предусматривает обязательное включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. При этом отменяется необходимость оформления объекта недвижимости в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. Упрощается и ряд других процедур.

Нововведения позволят следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделают прозрачной полную информацию о недвижимости для ее возможных следующих покупателей, поясняла ранее Яровая.

В целом изменения позволят упростить рефинансирование ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, и снизить риски новых кредиторов в части оформления обеспечения. Это позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защитить интересы заемщика и соблюсти интересы ребенка по выделению ему доли в собственности при погашении кредита, заявляла автор.