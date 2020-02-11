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Текст:   Татьяна Замахина 
11:14 11.02.2020

Комитет ГД одобрил проект об упрощении перехода семей на выгодную ипотеку

Семьям, которые оформили ипотеку с использованием маткапитала, будет проще рефинансировать займ на более выгодных условиях. Законопроект получил рекомендацию Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям перед рассмотрением в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы перекредитоваться на более выгодных условиях, заемщику пока приходиться получать согласие первоначального кредитора. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во внесенном ею законопроекте предложила устранить необходимость получения такого согласия. Это распространяется на случаи, когда заемщику предоставлен ипотечный кредит на полное погашение ранее выданного.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Можно ли взять ипотеку без первого взноса

Кроме того, документ закрепляет за детьми долю в праве собственности при погашении кредита. Проект также предусматривает обязательное включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. При этом отменяется необходимость оформления объекта недвижимости в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. Упрощается и ряд других процедур.

Нововведения позволят следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделают прозрачной полную информацию о недвижимости для ее возможных следующих покупателей, поясняла ранее Яровая.

В целом изменения позволят упростить рефинансирование ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, и снизить риски новых кредиторов в части оформления обеспечения. Это позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защитить интересы заемщика и соблюсти интересы ребенка по выделению ему доли в собственности при погашении кредита, заявляла автор.

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