Константин Затулин - о том, что надо сделать для возврата соотечественников

Законопроект о том, что гражданство России можно будет получить, не отказываясь от имеющегося иного гражданства, будет внесен в Госдуму уже в этом месяце. А пока он находится в правительстве. О том, что может дать внесение этих поправок в Закон "О гражданстве РФ", "Российской газете - Неделе" рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Когда приходит время возвращения на родину - каждый решает сам. Главное - создать условия для него. Фото: Reuters

Теория и практика

Константин Федорович, упрощение процедуры приема иностранцев в гражданство РФ будет способствовать выполнению задачи привлечения 5-10 млн новых граждан в течение нескольких лет, которую поставил президент?

Константин Затулин: У меня нет никаких сомнений, что это будет способствовать облегчению доступа к российскому гражданству. Сейчас мы подталкиваем правительство, чтобы оно как можно быстрее вносило законопроект в Госдуму.

Но ведь и сейчас подтверждение гражданства носит уведомительный характер.

Константин Затулин: Это требование является обязательным. Более того, в силу того, что оно существует, многие иностранцы даже не обращаются за гражданством РФ, понимая, что они не смогут пройти в это игольное ушко. Есть страны, в которых вообще нельзя выйти из гражданства. Например, в Канаде невозможно выйти из подданства королевы. То есть если некто стал канадским гражданином, то это навечно.

Возьмем страну поближе, скажем, Украину. Да, там можно выйти из гражданства. Но окончательное решение об этом на основании своего персонального указа принимает президент. Известно, что президенты Украины как-то не рвутся подписывать такие указы и практически не принимают их, потому что не хотят демонстрировать то, что страна теряет граждан. В результате люди, которые пишут заявления о выходе из украинского гражданства, пишут просто в никуда.

Есть и третий вариант, например, Узбекистан. Пожалуйста, там можно выйти из гражданства, но процедура рассмотрения заявления занимает пять лет.

По сути, этот пункт является камнем преткновения для желающих получить наше гражданство?

Константин Затулин: Именно так, а особенно для работы по паспортизации нашей диаспоры, которая на самом деле не может и не хочет переезжать в Россию, однако имеет желание сохранять с Россией связь, в том числе и гражданскую. Вот живет себе человек где-нибудь в Германии, Австралии, Латинской Америке и хочет быть гражданином РФ. Неужели нам от этого будет плохо?

Возможно, некоторые наши бдительные граждане воскликнут, почему мы должны будем выплачивать им наши пенсии, материнский капитал и т.п.?

Константин Затулин: Люди, которые находятся за рубежом, по определению не могут претендовать на эти выплаты. Они же не делали отчисления в наши пенсионные фонды, а если они рожают детей, скажем, в Аргентине, то не получат никакой материнский капитал, потому что условие его получения - рождение ребенка в России. Так что мы наблюдаем попытки спровоцировать слухи для того, чтобы не дать свершиться важному акту - установлению реального устойчивого контакта с теми русскими за рубежом, которые могут и хотят стать для России таким же подспорьем, которым является, скажем, китайская диаспора для Китая.

Кому-то российский паспорт достается с большим трудом. Фото: Photoxpress.ru

Слухи и фейки

Уже стали раздаваться голоса, что после принятия этих поправок чиновникам с двойным гражданством будет легче удержаться у власти...

Константин Затулин: Но это же никак не коррелируется. У нас параллельно идут два процесса.

Во-первых, речь идет о привлечении в гражданство РФ людей, которые не могли в него вступить потому, что не хотели отказываться от имеющегося гражданства. Это процесс, ориентированный на десятки, сотни, может быть даже миллионы людей. Во-вторых, сейчас обсуждаются поправки в Конституцию, которые частично существуют в наших законах и ограничивают лиц с двойным или тройным гражданством в занятии определенных должностей. Так что я не вижу здесь какого-то фатального противоречия.

Ведь требование о том, чтобы человек, занимающий высокую государственную должность, сопряженную с секретностью, безопасностью и т.п., был исключительно гражданином этой страны, характерно не только для нас. Например, перед тем, как нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона несколько лет назад назначили на должность министра иностранных дел, он официально объявил о своем выходе из американского гражданства.

В Сети появилась информация, что группа российских чиновников даже отправилась в некое зарубежное турне агитировать за принятие нашего гражданства...

Константин Затулин: Ее распространяют некоторые телеграм-каналы, которые любят распространять слухи, фейки и т.п.

Задумайтесь, имеет ли смысл одна такая "миссия в Кабуле", когда наши чиновники якобы создают некие группы, которые будут делать что?.. Они будут вести подпольную работу по обеспечению переезда граждан этой страны в Россию? Я приглашаю вас подумать, как их встретят в этих странах.

Представил. Это смешно...

Константин Затулин: И тем не менее у нас был подобный опыт. После распада СССР до середины 90-х гг. в Крыму работала консульская группа, которая оформляла российское гражданство. Знаете, там просто очередь стояла - так крымчане рвались получить российское гражданство. Однако после протестов Украины эта группа была выслана. Что ж, в те времена Россия была вынуждена прервать ее работу.

Шпионские страсти

А ведь у нас с Украиной сейчас очень сложные отношения, и наше гражданство захотят получить, возможно, не очень доброжелательные товарищи...

Константин Затулин: Я не могу исключить, что среди тех, кто домогается российского гражданства, действительно могут присутствовать какие-то единицы злоумышленников. Но для того чтобы их выявить, у нас существует система правоохранительных органов, МВД, ФСБ, которая на любом этапе оформления гражданства может прервать этот процесс.

Топчемся на месте

С одной стороны, государство всячески старается изменить в лучшую сторону демографическую ситуацию, увеличивая социальные выплаты, а с другой - будто не верит в это и планирует, если получится, принять 5-10 миллионов новых граждан...

Константин Затулин: Заметьте, что в Послании президента речь шла только о внутренних мерах - об увеличении рождаемости в России, о ее стимулировании, о новых льготах. Но ведь численность населения растет за счет двух факторов - внутренний (рождаемость и смертность) и внешний (переезд, репатриация соотечественников). Я не собираюсь отрицать те меры, которые предлагает президент, они очень важны. Но это не значит, что надо забывать про другие, например, репатриацию соотечественников.

В результате того, что мы в этом вопросе топчемся на месте, наша страна потеряла миграционный приток с Украины, который уже развернулся в сторону Польши и Западной Европы. Еще два года назад вообще не о чем было говорить, и вот сейчас началось хоть какое-то движение.

У вас есть какая-то информация о том, многие ли жители Прибалтики, Средней Азии, той же Украины собираются стать гражданами России?

Константин Затулин: Знаете, мы столько лет с помощью всевозможных бюрократических препон не давали возможности людям стать гражданами Российской Федерации!

Но по-прежнему есть беспокойство о том, что до официального внесения законопроекта произойдет лишь "косметический ремонт" нашего законодательства.

А ведь нам нужно радикально пересмотреть его, если мы вообще думаем о вопросах интеграции и возвращения соотечественников!

Так дайте эту возможность сегодня, примите решение. По сути, еще ничего не сделано, и у нас продолжают держать оборону.

Вот только мы обороняемся неизвестно от кого.

Так что надо сначала создать возможность, а потом по осени считать цыплят.