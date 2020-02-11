Эпидемия коронавируса может негативно отразиться на хоккее в Северной Америке. Почти 75 процентов клюшек для сильнейшей лиги мира производится в Китае.

Основные поставщики клюшек для НХЛ - американская компания Bauer и канадская ССМ, сообщает издание Boston Globe. Экипировкой ССМ, кстати, постоянно пользуется лучший снайпер лиги россиянин Александр Овечкин). Производства этих компаний располагаются в Китае и сейчас из-за вспышки коронавируса закрыты на карантин.

Данная ситуация никак не коснулась розничной торговли. А вот для игроков, у которых всегда должно быть в запасе минимум 3-5 профессиональных клюшек, могут возникнуть проблемы, о чем уже говорили заокеанские журналисты во время одного из матчей.

Многие игроки, например, выступающие за "Бостон", отнеслись к ситуации с пониманием и теперь стараются бережнее относиться к своему "орудию производства". "Понятно, что причина остановок производства уважительная, - сказал форвард бостонцев Чарли Койл. - Поэтому теперь я стараюсь ломать клюшки как можно реже".