Коронавирус в Китае вызвал дефицит клюшек в НХЛ

Из-за продолжающейся в Китае эпидемии коронавируса может пострадать североамериканская Национальная хоккейная лига. Почти 75% клюшек для клубов НХЛ производят в Китае.

Как сообщает Boston Globe, основными поставщиками клюшек для НХЛ являются находящаяся в США компания Bauer и канадская ССМ, продукцией которой, например, пользуется лучший снайпер НХЛ последних лет Александр Овечкин. Однако производства этих игровых снарядов располагаются в Китае. И сейчас из-за вспышки коронавируса предприятия закрыты на карантин.

Согласно опубликованным данным, около 40% хоккеистов лиги играют продукцией Bauer, а 36% - ССМ. Есть и другие поставщики, например, еще одна канадская компания, но и она производит столь необходимую экипировку в Поднебесной. "Повезло" тем игрокам, которые предпочитают продукцию компании Warrior, это около 20%. Эта компания имеет производства на территории Мексики.

Данная ситуация никак не коснулась розничной торговли. А вот для игроков, которые привыкли иметь как минимум 3-5 клюшек, могут возникнуть проблемы. Недавно об этом уже было сказано одним из репортеров во время матча между "Детройтом" и "Баффало".

Представители крупнейших компаний не согласились, что ситуация серьезная, однако признали наличие проблемы. Многие игроки, например, выступающие за "Бостон", стараются более экономно относиться к своему орудию производства.

"Понятно, что причина остановок производства уважительная, - сказал форвард "Брюинз" Чарли Койл. - Поэтому теперь я стараюсь ломать клюшки как можно реже".