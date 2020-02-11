Коронавирусу дали официальное имя

Во вторник стало известно официальное название коронавируса, вызвавшего эпидемию в Китае. Он назван COVID 19 (сокращенно от Coronavirus desease - "заболевание, вызванное коронавирусом"), сообщил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как и ожидалось, название абсолютно нейтрально. В соответствии с рекомендациями ВОЗ в нем нет и намека на географию происхождения нового штамма, ни каких-либо иных упоминаний, которые могли бы нанести ущерб экономике страны, где впервые был обнаружен вирус, либо побудить к дискриминационным проявлениям в отношении ее населения.

Такие правила были выработаны ВОЗ после неудачного опыта с вирусами, за которыми закрепилось название "птичьего" и "свиного" гриппа, а также "ближневосточного синдрома". Эти названия привели ко многим неприятностям во время эпидемий: например, в некоторых странах в экстренном порядке (и как выяснилось позже - неоправданно) провели массовый забой птицы и свиней. А в Ближневосточном регионе был нанесен удар по туристической отрасли.

Впрочем, как назвать вирус - не главная забота ВОЗ. "Давайте сосредоточимся сегодня на отражении атаки", - заявил глава ВОЗ, уточнив, что случаи заражения зарегистрированы уже в 24 странах. Тем не менее доктор Гебрейесус выразил осторожный оптимизм, отметив, что появились "положительные сигналы" из эпицентра эпидемии - провинции Хубэй. Там уже несколько дней наблюдается устойчивое уменьшение числа новых заболевших. И основная интрига сейчас - останется ли эпидемия локализованной в основном в Китае или все же перерастет в пандемию.

Позиция ВОЗ: совместно противостоять вирусу, не допуская паники и спекуляций

Прогнозов много, предлагаемые сценарии очень разные. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины полагают, что могут заболеть еще 500 тысяч человек (сейчас зараженных в Китае более 40 тысяч). Китайские эпидемиологи ждут пика заболеваемости до конца февраля, а потом инфекция должна пойти на убыль. Отвечая вчера на вопрос журналистов по поводу еще одного прогноза, согласно которому новым коронавирусом могут заразиться до 60 процентов населения планеты, глава ВОЗ призвал не заниматься эскалацией напряженности. "Когда мы столкнулись со вспышкой Эбола, также было много спекуляций о том, что инфекция представляет тотальную опасность для всего мира, - отметил доктор Гебрейесус. - Позиция ВОЗ такова: давайте посмотрим, что мы можем сделать, какие меры предпринять, чтобы противодействовать распространению вируса". Он также сделал еще одно заявление: по его мнению, первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть представлены через 1,5 года.