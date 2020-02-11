Коронавирусу дали официальное имя

Новости

В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 23:22
"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста" 23:06
Кабмин может рассмотреть проект о выкупе Сбербанка в четверг 22:36
"Спартак" оформил выход в плей-офф КХЛ 22:32
Два подобранных на улице кота объездили всю Японию в рюкзаке хозяина 22:24
Российское посольство в Германии ответило на статью посла Польши о войне 22:10
Китай получил от России два миллиона медицинских масок 21:12
Умер бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд 20:57
Украина не станет назначать посла в Россию 20:23
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге 20:19
Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение 20:08
Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино 19:52
ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений 19:51
Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме 19:44
Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества 19:42
В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс 19:38
Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19 19:27
Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту 19:20
В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака" 19:20
На Кубани мужчину спасли после 7-минутной остановки сердца 19:13
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях 19:11
Депутат Рады: Зеленский попал в идеологическую ловушку 18:33
Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 18:32
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 18:25
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 23:19
Рубрика: Общество

Ничего китайского

Коронавирусу дали официальное имя
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Во вторник стало известно официальное название коронавируса, вызвавшего эпидемию в Китае. Он назван COVID 19 (сокращенно от Coronavirus desease - "заболевание, вызванное коронавирусом"), сообщил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как и ожидалось, название абсолютно нейтрально. В соответствии с рекомендациями ВОЗ в нем нет и намека на географию происхождения нового штамма, ни каких-либо иных упоминаний, которые могли бы нанести ущерб экономике страны, где впервые был обнаружен вирус, либо побудить к дискриминационным проявлениям в отношении ее населения.

Фото: REUTERS
Как уберечься от гриппа и коронавируса

Такие правила были выработаны ВОЗ после неудачного опыта с вирусами, за которыми закрепилось название "птичьего" и "свиного" гриппа, а также "ближневосточного синдрома". Эти названия привели ко многим неприятностям во время эпидемий: например, в некоторых странах в экстренном порядке (и как выяснилось позже - неоправданно) провели массовый забой птицы и свиней. А в Ближневосточном регионе был нанесен удар по туристической отрасли.

Впрочем, как назвать вирус - не главная забота ВОЗ. "Давайте сосредоточимся сегодня на отражении атаки", - заявил глава ВОЗ, уточнив, что случаи заражения зарегистрированы уже в 24 странах. Тем не менее доктор Гебрейесус выразил осторожный оптимизм, отметив, что появились "положительные сигналы" из эпицентра эпидемии - провинции Хубэй. Там уже несколько дней наблюдается устойчивое уменьшение числа новых заболевших. И основная интрига сейчас - останется ли эпидемия локализованной в основном в Китае или все же перерастет в пандемию.

Позиция ВОЗ: совместно противостоять вирусу, не допуская паники и спекуляций

Прогнозов много, предлагаемые сценарии очень разные. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины полагают, что могут заболеть еще 500 тысяч человек (сейчас зараженных в Китае более 40 тысяч). Китайские эпидемиологи ждут пика заболеваемости до конца февраля, а потом инфекция должна пойти на убыль. Отвечая вчера на вопрос журналистов по поводу еще одного прогноза, согласно которому новым коронавирусом могут заразиться до 60 процентов населения планеты, глава ВОЗ призвал не заниматься эскалацией напряженности. "Когда мы столкнулись со вспышкой Эбола, также было много спекуляций о том, что инфекция представляет тотальную опасность для всего мира, - отметил доктор Гебрейесус. - Позиция ВОЗ такова: давайте посмотрим, что мы можем сделать, какие меры предпринять, чтобы противодействовать распространению вируса". Он также сделал еще одно заявление: по его мнению, первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть представлены через 1,5 года.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса 2019-nCoV

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам