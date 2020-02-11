Косачев: США используют бюджет как инструмент экономической агрессии

Независимая позиция России в мире беспокоит США, поэтому они рассматривают свой бюджет как инструмент экономической агрессии против нашей страны. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Американский бюджет предполагает выделение порядка 700 миллионов долларов на противодействие Москве, а также 24 миллиона - на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией". Кроме того, в проекте бюджета на 2021 год Вашингтон открыто назвал Россию и Китай главными врагами.

Политик добавил, что американский бюджет предусматривает существенное сокращение помощи иностранным государствам, зато на "гибридные войны" денег не жалеют. По словам Косачева, только 763,8 миллиона долларов предполагается выделить странам Европы и Центральной Азии с целью противодействия Москве. "Это и есть цена европейской и азиатской русофобии", - цитирует РИА Новости слова сенатора.

Еще 24 миллиона долларов, по словам Константина Косачева, будет выделено из бюджета США на противодействие российской "российской пропаганде и дезинформации". Он отметил, что из страны с "разорванной в клочья экономикой" Россия превратилась для Вашингтона в "национальное" государство, действующее в собственных интересах. "Отсюда и бюджет как инструмент экономической агрессии", - констатировал сенатор.