Косачев: США используют бюджет как инструмент экономической агрессии

Новости

Путин в четверг встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 11:17
В Москве мужчина умер во время футбольного матча 11:16
В Петербурге руферы устроили пробежку на крыше Главного штаба 11:09
Минтруд: Индексация пенсий работающих пенсионеров пока не предусмотрена 11:06
Пикап "Шерп" засветился на патентных изображениях 11:05
В акции по бесплатному онкоскринингу приняло участие свыше 11 тысяч человек 10:57
Вышел трейлер сериала с Софи Тернер "Выжить" 10:45
Коронавирус в Китае вызвал дефицит клюшек в НХЛ 10:38
В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда 10:32
Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 10:30
Десантники Союзного государства отправились на учения в Псковскую область 10:25
74-летний муж бросил Памелу Андерсон через SMS 10:25
ВТБ снизил ставки по ипотеке 10:18
В Симферополе арестован директор МУП "ГорТрансСервис" 10:17
В Краснодаре лежащего на рельсах мужчину задавила электричка 10:10
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником 10:09
Видео: заезд на яму в автомастерской превратился в невыполнимый квест 10:08
Рейс до Москвы вернулся в Новосибирск через три часа полета 10:07
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму 10:01
Украинская волонтер рассказала о мародерстве ВСУ 10:00
В Германии спорят, можно ли школьницам и студенткам ходить в никабах 09:58
На Кубани из-за хлопка газа в доме пострадали три человека 09:55
Обеспеченность жильем москвичей составляет 19,9 кв. м на человека 09:55
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности 09:47
Новый Volkswagen Polo на старой платформе доедет до дилеров к лету 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 11:03
Рубрика: Власть

Косачев: США используют бюджет как инструмент экономической агрессии

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Независимая позиция России в мире беспокоит США, поэтому они рассматривают свой бюджет как инструмент экономической агрессии против нашей страны. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Косачев: Нельзя исключить попытки третьих сторон взорвать ситуацию в Сирии

Американский бюджет предполагает выделение порядка 700 миллионов долларов на противодействие Москве, а также 24 миллиона - на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией". Кроме того, в проекте бюджета на 2021 год Вашингтон открыто назвал Россию и Китай главными врагами.

Политик добавил, что американский бюджет предусматривает существенное сокращение помощи иностранным государствам, зато на "гибридные войны" денег не жалеют. По словам Косачева, только 763,8 миллиона долларов предполагается выделить странам Европы и Центральной Азии с целью противодействия Москве. "Это и есть цена европейской и азиатской русофобии", - цитирует РИА Новости слова сенатора.

Еще 24 миллиона долларов, по словам Константина Косачева, будет выделено из бюджета США на противодействие российской "российской пропаганде и дезинформации". Он отметил, что из страны с "разорванной в клочья экономикой" Россия превратилась для Вашингтона в "национальное" государство, действующее в собственных интересах. "Отсюда и бюджет как инструмент экономической агрессии", - констатировал сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Путин в четверг встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг