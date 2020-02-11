Крашенинников: Экс-президенты РФ смогут стать пожизненными сенаторами

В профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступил ряд поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции РФ. Одно из предложений: бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации. Кроме того, предлагается увеличить президентскую "квоту" в верхней палате.

О поступлении поправок в комитет сообщил его руководитель Павел Крашенинников. Он же является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Поправки внесены группой депутатов и сенаторов, которые входят в рабочую группу, среди авторов сам Крашенинников и его коллега-сопредседатель Андрей Клишас.

Как сообщил глава думского комитета, в целях совершенствования политической системы сдержек и противовесов поправками предлагается скорректировать и дополнить конституционные нормы о порядке формирования Совета Федерации.

В настоящее время верхняя палата комплектуется представителями регионов, кроме того, право вносить свои кандидатуры есть у президента РФ. При этом президентская "квота" составляет не более 10%, то есть 17 человек. Поправками предлагается увеличить ее до 30 человек. Из них семеро могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

- Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели, - объяснил Павел Крашенинников. - Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.

Глава профильного комитета сообщил, что вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах.

По его оценке, укрепление федеральной составляющей, в том числе, за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента.

Кроме того, согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты России - после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

- Люди, занимавшие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации, - прокомментировал эту идею Крашенинников.

Поступившие поправки также касаются полномочий и вопросов ведения обеих палат Федерального Собрания. Члены рабочей группы предложили поднять на конституционный уровень некоторые важные положения, которые сейчас содержатся в законах.

Так, предлагается указать в новой статье 130.1 Конституции, что Совет Федерации и Госдума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.

А в статье 102 Конституции предлагается закрепить положение о том, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России.

В статье 103 Конституции предложено закрепить положение о том, что нижняя палата заслушивает ежегодные отчеты Центрального Банка.

Еще одно предложение членов рабочей группы сделано с учетом того, что Госдума наделяется дополнительными полномочиями по утверждению председателя и членов правительства РФ. Напомним, что эта норма законопроекта об изменениях Конституции уже одобрена при рассмотрении. в первом чтении. Новыми поправками предлагается передать полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты Совету Федерации. А вопрос назначения и освобождения от должности зампреда ведомства предложено отнести к компетенции Госдумы. Таким образом, эти полномочия перераспределяются между палатами Федерального Собрания, резюмировал Павел Крашениннков. При этом они будут осуществляться в действующем порядке - по представлению президента, добавил он.

В статью 102 Конституции о вопросах ведения Совета Федерации, кроме того, предложены поправки корреспондирующего характера. Указывается, что к ведению верхней палаты относится проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам на должность Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров.

Кроме того, раскрывается норма о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов.

Уточняется, что полномочия председателей, их заместителей, а также судей указанных судов могут быть прекращены по представлению президента в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Это может происходить и в иных предусмотренных законодательством случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.