В регулярном чемпионате Единой лиги занимающий второе место краснодарский "Локомотив-Кубань" продлил свою победную серию до восьми матчей, обыграв на домашней площадке участника Евролиги питерский "Зенит" - 78:70.

"Локо" переломил ход матча с БК "НН" за счет усиления защиты. Фото: Единая лига ВТБ

Эта серия "Локо" началась в декабре прошлого года и ведет свой отсчет с того момента, как в команду по ходу сезона на должность главного тренера пришел Евгений Пашутин, несколько лет назад до этого уже работавший в клубе. Второе пришествие авторитетного специалиста в Краснодар пока куда более эффективно, чем первое.

Перед матчем "Локомотив-Кубань" - "Нижний Новгород" генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин вручила игроку хозяев Алану Уильямсу приз лучшего баскетболиста чемпионата за январь. Досталась награда и Андрею Мартюку, он признан MVP первого месяца 2020 года в Молодежной лиге.

Уильямс по ходу матча с "Зенитом" полностью соответствовал своему статусу. Американец в итоге сделал так называемый дабл-дабл - 16 набранных очков и 11 подборов. Лавры лучших бомбардиров у победителей поделили Джонни О Брайант и Миндаугас Кузминскас, которые принесли "Локо" по 20 очков.

В середине матча краснодарцы долгое время находились в роли догоняющих, максимальный перевес "Зенита" был двузначным и составил десять очков. Перелом произошел после большого перерыва, третья четверть была выиграна южанами с убедительным счетом 21:8.

- Мы очень невыразительно сыграли на старте встречи, благодаря чему позволили "Зениту" совершить много свободных бросков, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник железнодорожников Евгений Пашутин. - А когда в составе соперника такие снайперы, то они будут реализовывать свои шансы. Во второй четверти уже собрались и выровняли игру, а после большого перерыва перестроились, начали действовать жестко в защите, не давали возможности гостям набирать очки "второго шанса", сами же эффективней заиграли в нападении. Но главное, что вытаскивает матчи защита, и вот в третьей десятиминутке мы пропустили всего восемь очков против команды Евролиги. Болельщики стали одним из важнейших факторов успеха, они очень мощно поддерживали нас, за что им от команды большое спасибо.

Вот в хронологическом порядке список команд, которые "Локомотив-Кубань" обыграл по ходу своей продолжающейся победной серии: "Парма", "Химки", "Зелена-Гура", "Нижний Новгород", "Цмоки-Минск", "Енисей", "Автодор", "Зенит".

Теперь 29 февраля южане снова встретятся с нижегородцами, но уже на выезде. На 9 марта запланирован домашний матч против ЦСКА. Скорее всего, это будет прямой стык за второе место в "регулярке".

Подмосковные "Химки" вряд ли упустят первую позицию. В минувшем туре команда Римаса Куртинайтиса дома с большим трудом одолела как раз все тех же нижегородцев - 98:94.

Результаты остальных матчей: УНИКС (Казань) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 85:71, "Зелена-Гура" (Польша) - "Автодор" (Саратов) - 98:91, "Астана" (Казахстан) - ЦСКА - 72:95, "Енисей" (Красноярск) - "Калев" (Эстония) - 86:73.