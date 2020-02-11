Древнейшая легенда аборигенов о "сотворении мира" оказалась правдой

Международная команда геологов при помощи новейшего метода провела повторное датирование древних базальтовых слоев на территории Австралии и установила, что описанное в устных преданиях коренных жителей грандиозное извержение вулкана около 36 тысяч лет назад, в результате которого был "сотворен мир", во многом соответствует действительности.

Исследование опубликовано в журнале Geology, а с кратким отчетом можно ознакомиться на сайте Геологического общества Америки. Согласно последним исследованиям человек появился на территории современной Австралии около 65 тысяч лет. Однако археологи практически не находили там керамических артефактов и остатков сооружений возрастом более 10 тысяч лет.

В то же время существуют устные предания коренных народов, описанные в которых события уходят корнями в глубокую древность. Одним из них является легенда народа гундитьмара. Она описывает сотворение мира - такого, каким мы видим его сейчас. Причем легенда описывает события, якобы произошедшие 36 тысяч лет назад.

Согласно верованиям аборигенов, бог-творец по имени Будж-Бим создал окружающий мир из потоков своей крови и вырывающихся изо рта зубов. В красочном древнем описании ученые заподозрили извержение вулкана.

Проведенное в предыдущие годы радиоуглеродное датирование показало, что на юго-востоке Австралии имеется более 400 кратеров, потенциальных эпицентров древних извержений в течение последних 100 тысяч лет. Возраст шести из них варьируется от 37 до 50 тысяч лет.

В новом исследовании геологи опирались на археологические знания, в том числе и на устные предания австралийских аборигенов. Для повторного датирования базальтовых слоев они впервые применили технологическое новшество - так называемый аргон-аргоновый метод, основанный на оценке процесса естественного радиоактивного распада изотопа калия в минералах.

Этот метод все чаще применяется при исследовании вулканов, поскольку позволяет с большой точностью определять их возраст. В данном случае геологи отправились к вулкану, который сейчас носит имя бога-творца - Будж-Бим. Раньше он именовался горой Экклса. Этот вулканический комплекс расположен в Западной Виктории.

Измерения показали, что извержение Будж-Бима произошло 36900 лет назад плюс-минус 3100 лет. Этот возраст согласуется с устными преданиями аборигенов. В пользу того, что их легенда является правдой, говорит и сделанная у подножия вулкана археологическая находка - каменный топор, застывший в окаменелом вулканическом пепле.

К слову, открытие геологов официально делает легенду народа гундитьмара одним из самых древних и долгоживущих устных преданий в мире.