Льготники смогут приобретать билеты на электрички через интернет

Скоро участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории граждан смогут заказывать льготные билеты на пригородные поезда в режиме онлайн. Доступна такая услуга будет в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Льготники смогут садиться в электричку, не заходя в кассу, если оформление бесплатных билетов станет доступно в интернете. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сейчас с его помощью уже можно покупать обычные билеты на пригородные поезда 24 перевозчиков за 10 суток до отправления. Оплата проводится банковской картой, а контролеру можно предъявить билет с экрана телефона. Теперь в планах РЖД "реализация функции продажи всех видов абонементных билетов, в том числе и для льготных категорий граждан", - пояснили "РГ - Неделе" в компании.

Уточнять, когда именно начнется продажа льготных билетов онлайн, в РЖД не стали. Дело в том, что реализовать идею не так просто. Требуется разработать надежную систему идентификации личности пассажира и заочной проверки его прав на льготы. Списки льготников хранятся в Пенсионном фонде России (ПФР). Потому созданием схемы занимается минтранс совместно с ПФР, отмечали ранее в министерстве.

Пока получить со скидкой или бесплатно можно только разовый билет на электрички. Для этого нужно предъявить документы, подтверждающие льготы, поясняют в справочной службе РЖД.

"То есть действующая система продажи льготных билетов обязывает пассажиров приходить в кассу, это неудобно", - замечает в беседе с "РГ" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В итоге часто льготники получают свой билет не в кассе, а уже в электричке, но за его оформление платят сбор в 100 рублей, добавляет он.

Конечно, онлайн-продажа билетов на электрички сильно упростила бы задачу льготникам и сделала поездку комфортнее. Но стоит продумать различные возможности приобретения льготных билетов онлайн, считает эксперт. Зачастую у льготников старые телефоны, на которых мобильные приложения не действуют. Есть слабовидящие пассажиры, для них нужно предусмотреть специальную версию сервиса, поясняет он. Нужно понимать, как будет работать система распознавания льготных билетов, чтобы не получилось так, что оборудование не будет срабатывать на приобретенный льготный билет. К тому же действующее мобильное приложение нужно дорабатывать. Сейчас для покупки билетов происходит переадресация на сайты пригородных пассажирских компаний, замечает Зотов.

Электрички станут привлекательнее, если появятся абонементы выходного дня

На железной дороге продажу билетов в режиме онлайн планируют апробировать до конца 2020 года. А затем оценят технические возможности системы и востребованность услуги самими пассажирами. После этого продажу льготных билетов в режиме онлайн могут распространить и на другие виды транспорта. Например, для покупки онлайн льготных авиабилетов россияне смогут проходить авторизацию через портал госуслуг, сообщал ранее замминистра транспорта Александр Юрчик.

Между тем минтранс готовит для россиян, пользующихся пригородными поездами, и другие приятные новации. Например, утерянные или испорченные билеты на проезд в пригородных поездах, которые не были использованы, можно будет возобновить или получить за них обратно деньги. Но тут важно, чтобы билет был оформлен с помощью бесконтактной смарт-карты. Это могут социальные, транспортные, платежные карты или электронные устройства с использованием автоматизированных систем.

Такие изменения минтранс предлагает внести в правила перевозок пассажиров и багажа, железнодорожным транспортом. Документ сейчас проходит общественное обсуждение.

Есть и другие предложения. Например, появятся абонементные билеты, которые нельзя будет вернуть. Сейчас за неиспользованные или частично использованные абонементы можно вернуть деньги при определенных условиях. Такая возможность есть у пассажира, если он внезапно заболел, получил травму в результате несчастного случая либо умер член его семьи. Невозвратные абонементы будут стоить меньше обычных возвратных проездных документов, поясняют "РГ - Неделя" в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК). "Во многих отраслях, например, в авиаперевозках, подобные билеты уже существуют. Такие абонементы подходят тем, кто точно знает, что воспользуется услугой", - отмечают в пресс-службе ЦППК .

Появятся также абонементы "выходного дня", ездить по которым можно будет в выходные и праздничные дни. Такие проездные документы будут удобны для дачников, считают в минтрансе.

Смогут также пассажиры садиться в электричку без билета, если на станции нет билетной кассы или терминала самообслуживания. Тогда проездной документ им оформят прямо в поезде или на станции назначения, а дополнительную плату за это взимать не станут.

"Разнообразие абонементов, возможность выбора и возврата способствуют росту привлекательности поездок на пригородных поездах для пассажиров", - замечают в ЦППК.

Было бы хорошо, чтобы деньги возвращали дистанционно, и человеку не приходилось идти в кассу, добавляет Зотов.