"Лучший совет в интернете". Как точно настроить баланс звука в iPhone

Этот текст я напишу от первого лица - просто потому, что мне очень хочется поделиться своей находкой.

Все началось с того, что мое левое ухо стало слышать чуть хуже правого. Это произошло незаметно, но в какой-то момент я обратил внимание, что звук в наушниках находится, если можно так выразиться, не точно на переносице, а слегка смещен в сторону правой брови. Застрял где-то между ней и носом.

Казалось бы, ничего страшног. А если слушать ранних The Beatles, которые давали инструменты в один канал, а голос - в другой, то можно и вовсе ничего не заметить. Но тщательно сведенный и "оцентрированный", скажем так, трек воспринимать нормально практически невозможно. Вплоть до боли в ушах.

Ищем баланс

Поэтому пришлось искать, где в iOS находится регулировка баланса звука. Это оказалось совсем несложно - официальный сайт Apple подробно рассказывает, как до него добраться. И все было бы прекрасно, если бы не одно "но".

В инструкции сказано, что для регулировки нужно сдвинуть ползунок в нужную сторону и отрегулировать звук. Но проблема в том, что если подвинуть регулятор на слишком маленькое расстояние от центра, то при отпускании он вернется в прежнее положение - и все останется как было.

Вот как выглядит этот сизифов труд.

Если же дотянуть ползунок до точки, из которой он не прыгнет обратно в центр, то звук уезжает в сторону слишком сильно. Возникает слишком сильный перекос.

Как быть?

Скажу сразу: судя по всему, этот текст будет первой инструкцией на русском языке по точной регулировке баланса звука на iPhone. Найти русскоязычный туториал, который помогл бы настроить звук нужным образом, мне не удалось. Поэтому сразу перехожу к делу.

Итак, сначала нужно зайти в "Настройки - Универсальный доступ - Аудиовизуальный материал". Прямо по центру экрана находится наш прыгучий ползунок.

Для точной регулировки лучше воспользоваться сенсорным стилусом - их за небольшие деньги продают в любых магазинах электроники, а китайские продавцы вкладывают в посылки бесплатно, в качестве подарка. Управлять ползунком стилусом гораздо удобнее, чем пальцем.

Дальше нужно выставить необходимый баланс, а затем - сейчас будет самое важное! - не отпуская его, свернуть окно настроек и выйти на рабочий стол. На iPhone с кнопкой нужно нажать эту самую кнопку, на моделях с Face ID - свернуть все окна жестом "свайп наверх".

После этого баланс звука будет оставаться таким же, каким он был на момент выхода из раздела настроек, и не изменится, пока вы снова не начнете двигать ползунок.

Удивительно, насколько простым и неочевидным оказалось решение. Проблема эта не очень популярная, но тем не менее будет здорово, если мой лайфхак кому-то облегчит жизнь.

На форуме MacRumors прыгучесть ползунка обсуждали еще в 2014 году. Один из пользователей был так восхищен элегантным решением проблемы, что не поленился зарегистрироваться, просто чтобы сказать спасибо автору. "Возможно, это был самый полезный совет, который я когда-либо находил в интернете", - написал он.

Тут бы поворчать на тему того, что Apple, дескать, не предусмотрела такой простой вещи, как точная настройка баланса, но есть в мире вещи пострашнее. Судя по всему, во многих смартфонах Xiaomi вообще не предусмотрена настройка баланса звука в системе. И вот как жить с этим, уже не очень ясно.