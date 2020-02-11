Лукашенко назвал Китай важным партнером Беларуси

Наращивание экспорта и сокращение числа посредников при осуществлении поставок по импорту включил Александр Лукашенко в список важнейших приоритетов в работе нового посла в Пекине Николая Снопкова, который помимо руководства дипмиссией продолжит выполнять представительские функции РБ в органах управления китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Глава государства, которого цитирует его пресс-служба, обратил внимание дипломата на сложности, которые испытывает Китай в том числе, из-за распространения коронавируса. Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь, по словам президента, остается в числе важных партнеров КНР. "Китайцы должны знать, что белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья", - подчеркнул он, добавив, что выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Снопков, ранее работавший в должности заместителя главы администрации президента, был назначен в конце января послом РБ в Китае. Принимая это кадровое решение, Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на прорыв в двусторонних отношениях. "Мы опираемся на помощь и поддержку Китая не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании. Но и Китай открыл рынок для нас на столько, на сколько мы можем туда войти", - заявил президент во время назначения посла.

Снопков по итогам встречи с президентом рассказал журналистам, что в центре внимания находились именно тем направления, где Беларусь имеет потенциал для наращивания экспорта в КНР. "Китай - это неисчерпаемый растущий рынок. В среднесрочной перспективе его емкость - $10 трлн", - уточнил дипломат.