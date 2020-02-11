МИД: США усложняют выдачу виз россиянам, направленным в загранучреждения

Великобритания, Канада и США продолжают усложнять выдачу виз россиянам, которые едут на работу в российские загранучреждения по обычным паспортам, заявил статс-секретарь, замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Дипломат рассказал об этом в ходе представления правительственного законопроекта, в котором речь идет о выдаче служебных загранпаспортов работникам организаций, управляющих федеральным недвижимым имуществом РФ за рубежом.

По словам Иванова, ряд департаментов российского внешнеполитического ведомства, в числе которых департамент безопасности, департамент спецсвязи и другие подразделения, регулярно отправляют сотрудников подрядных организаций в служебные командировки.

"Однако в настоящее время ряд стран, в первую очередь США, Канада, Великобритания, продолжают усложнять процедуру виз для указанных категорий граждан по обычному загранпаспорту, - подчеркнул Иванов. - Складывающаяся ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений".

Поэтому в законопроекте предлагается выдавать таким сотрудникам служебные паспорта. Тем более что для этого не требуется дополнительного финансирования.