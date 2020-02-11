Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Сейчас для нерезидентов действует налоговая ставка 30%. Министерство финансов предлагает добавить исключение и установить 13% в отношении доходов нерезидентов "от осуществления трудовой деятельности".

В случае принятия документ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. Выпадающие доходы после указанных изменений в законодательство оценивались примерно в 3,8 млрд рублей.

Ранее поручение уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов давал профильным министерствам бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Срок выполнения был установлен до 12 марта 2020 года.