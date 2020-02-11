Минкомсвязь направит заказные письма госорганов на портал госуслуг

Реформа поможет сократить бюджетные расходы на почтовую рассылку бумажных документов и позволит гражданам получать корреспонденцию вовремя, отмечают в ведомстве.

Судебные извещения, вызовы, повестки, копии судебных актов и другие документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных должностных лиц, будут направляться в личные кабинеты граждан на портале госуслуг.

Для получения документов таким способом человек должен быть зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а его личность должным образом подтверждена, уточняется в проекте постановления.

Минкомсвязь не предлагает отказываться от рассылки бумажных заказных писем от госорганов, но уведомления всем гражданам, зарегистрированным в ЕСИА, должны направляться по умолчанию, говорил на недавнем заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи глава ведомства Максут Шадаев. "Не должно возникать ситуаций, когда человек узнает о том, что у него, например, нет права выехать за границу, уже находясь в аэропорту, потому что до него вовремя не дошел бумажное уведомление", - подчеркивал Шадаев.