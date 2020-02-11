Минсельхоз выставил высокий балл компании "ЕвроХим"

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил коллективу Минерально-химической компании "ЕвроХим" и ее генеральному директору Игорю Нечаеву благодарность за проведение в 2019 году активной работы по поставкам минеральных удобрений отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В прошедшем году обеспечена продовольственная безопасность страны по ключевым направлениям. Собран второй по объемам в истории современной России урожай зерна - 121 млн. тонн, рекордные урожаи подсолнечника, рапса и сои. Во многом эти достижения обеспечены применением современных агротехнологий. В 2019 году российские производители минеральных удобрений увеличили объем поставок на внутренний рынок на 14,4% - до 9,5 млн тонн (в физическом весе).

Минерально-химическая компания "ЕвроХим" реализует предприятиям российского агропромышленного комплекса около трети своей продукции, произведенной с учетом требований потребителей и нормативов для сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками.

- "ЕвроХим" прикладывает большие усилия для развития быстро растущего российского рынка удобрений, - подчеркнул Игорь Нечаев. - Для нашей компании агропромышленный комплекс России - очень значимый потребитель. Так, в 2019 году мы поставили российским сельхозпредприятиям свыше 2 млн тонн продукции предприятий компании, а в 2020 году планируем увеличить этот показатель более чем на 10 процентов.