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11.02.2020 21:40
Рубрика: Власть

Мишустин назначил нового замминистра спорта

Новым заместителем министра спорта РФ назначен Одес Байсултанов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

"Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем Министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

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Одесу Байсултанову 55 лет. Долгие годы он работал в правительстве Чеченской Республики, в том числе председателем. С 2012 года стал заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2014-м его назначили замминистра РФ по делам Северного Кавказа, а с 2016-го - первым замминистра РФ.

Напомним, министерство спорта возглавляет Олег Матыцин.

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