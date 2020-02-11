Мишустин назначил нового замминистра спорта

Новым заместителем министра спорта РФ назначен Одес Байсултанов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

"Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем Министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Одесу Байсултанову 55 лет. Долгие годы он работал в правительстве Чеченской Республики, в том числе председателем. С 2012 года стал заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2014-м его назначили замминистра РФ по делам Северного Кавказа, а с 2016-го - первым замминистра РФ.

Напомним, министерство спорта возглавляет Олег Матыцин.