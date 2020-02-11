Многодетным семьям списали по ипотеке почти 14 миллиардов рублей

В некоторых регионах одобрена уже не одна тысяча заявок. Лидерами стали Тюменская область, где к концу прошлой недели было принято положительное решение по 2252 заявкам на погашение части долга, и Подмосковье (2104 одобренных заявки). В топ-5 также вошли Башкортостан (одобрено 1296 заявлений), Свердловская область (1173) и Москва (1092).

Программа господдержки семей, воспитывающих не меньше трех детей и выплачивающих кредит за жилье, была запущена в конце сентября прошлого года. Если третий или последующий ребенок родился не ранее 2019 года, семья может претендовать на списание с помощью государства ипотечного долга на сумму до 450 тысяч рублей. Этот порядок будет касаться многодетных родителей, у которых ребенок родится до конца 2022 года.

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, на рынке ипотечного кредитования помимо этой программы действуют еще несколько льготных программ для семей с детьми - это и "Семейная ипотека", и "Дальневосточная ипотека".

Программа господдержки многодетных семей - один из драйверов развития жилищного строительства в России

"Заявки одобряются ежедневно. Сегодня выплаты получили уже десятки тысяч человек, - сказал Мутко о "многодетной ипотеке". - Кто-то и вовсе смог с помощью такой компенсации полностью погасить свой кредит". По его словам, эти меры решают задачи сразу нескольких нацпроектов - влияют на рынок ипотеки и улучшают демографию.

"Программа господдержки многодетных семей - один из драйверов развития жилищного строительства в России. Важно, что это решение не единственное - набор стимулирующих инициатив государства способен оказать комплексное позитивное воздействие на рынок недвижимости", - отмечает директор по продажам компании "Интеко" Павел Лепиш.

По мнению управляющего по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрея Бархоты, благодаря программе многие семьи могут позволить себе жилье большей площади, что повышает спрос на недвижимость и становится стимулом для строительства в регионах.

Лидерство Тюменской области по числу одобренных заявок объясняется отчасти большим числом живущих здесь многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, по данным Росстата на июнь 2019 года, в этом регионе на учете как нуждающиеся в жилье числились 6030 многодетных семей. Большое число многодетных, не решивших квартирный вопрос, и в Свердловской области - 5210 семей. Вместе с тем в Подмосковье, которое заняло вторую строчку рейтинга, официально лишь 1410 многодетных семей нуждались в жилых помещениях.

По мнению экспертов, большую роль играют социально-экономические факторы. Так, по словам Бархоты, регионы, вошедшие в топ-5, относительно благополучные, в них стабильная ситуация с доходами и занятостью. Кроме того, эти субъекты входят в десятку лидеров по объемам ввода жилья в 2019 году.

"В большинстве этих субъектов действуют региональные льготные программы жилищного обеспечения, а новые выплаты обеспечивают синергетический эффект к уже существующим программам повышения доступности жилья", - отмечает Бархота.

Между тем, в столице стоимость жилья значительно выше. И если по региональным меркам 450 тысяч рублей - это 20, а где-то и 70% от стоимости квартиры, то в Москве эта доля гораздо меньше, поэтому и эффективность этой программы ниже.

"Выплата 450 тысяч рублей для погашения задолженности наиболее востребована в регионах с относительно невысокими ценами на жилье, где многодетная семья с учетом прочих расходов имеет возможность приобрести жилье с использованием заемных средств", -считает эксперт направления "Качество жизни" Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.

С этим согласна Светлана Недилько, президент Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей. "На практике многодетной семье непросто вообще оформить ипотеку, не все банки на это идут, - говорит она. - Работает только папа, а мама с тремя как минимум детьми находится в декретном отпуске. И доказать, что супруги смогут выплачивать кредит, сложно".

Важно, чтобы семьям был известен четкий механизм как получить 450 тысяч на погашение долга. В конце прошлого года, по словам Недилько, были жалобы от семей ипотечников из Краснодарского края, которые не могли понять, куда обращаться, чтобы воспользоваться господдержкой. "Информирование не всегда находится на должном уровне", - отмечает она.

Помощь на местах

Особое внимание - тройняшкам

Большинство семей, которые погасили часть ипотеки с помощью государства, также воспользовались региональными мерами поддержки. Так, в Башкирии, где проживает более 46 тысяч многодетных семей, можно гасить долг выплатами из регионального бюджета. Чтобы стимулировать рождаемость, в 2017 году власти региона начали выдавать по 300 тысяч рублей за рождение первенца, которые можно было потратить на приобретение жилья. Эти сертификаты получили более 2,2 тысячи семей, и выплаты, несмотря на завершение программы, еще идут. Много лет в Башкирии существует практика выделения земельного участка семьям при рождении третьего ребенка. Но льготой была невостребована - не у всех были деньги, чтобы построить дом, либо участки были очень далеко. Поэтому не так давно в законодательство были внесены изменения: теперь многодетные могут получить либо земельный участок, либо 250 тысяч рублей в качестве компенсации. Особое внимание - семьям, где родились тройняшки, а также родителям, воспитывающим пять и более детей. Если они нуждаются в улучшении жилищных условий, им предоставляют сертификат на сумму до трех миллионов рублей.

"Те, кто имеют трех детей и при этом берут ипотеку, - это люди, которые должны достаточно хорошо зарабатывать", - отмечает зампред Уральского банковского союза Евгений Болотин. По его словам, в Уральском федеральном округе Курган отпадает сразу - местные жители просто не в состоянии взять ипотеку. В Ямало-Ненецком автономном округе высокие доходы, но физически мало семей, край осваивают вахтовики. А вот Ханты-Мансийский автономный округ (часть Тюменской области) - и более промышленно развитый, и более населенный, там много постоянно проживающих людей, и доходы очень высокие. "В Свердловской области много молодежи, высока доля среднего класса. Уровень доходов, конечно, значительно меньше, чем в ХМАО, но его вполне хватает, чтобы содержать троих детей и при этом купить квартиру в ипотеку", - добавляет он.

Подготовили Айгуль Камаева, Сергей Панасенко