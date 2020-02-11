Молекулярный кислород обнаружен в ближайшем от Земли квазаре

Международная команда ученых при помощи 30-метрового телескопа IRAM и интерферометра NOEMA обнаружила присутствие молекулярного кислорода в квазаре под названием Markarian 231, расположенном в 581 миллионе световых лет от Земли.

Авторская статья опубликована на сервере препринтов arXiv, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Квазары - это класс астрономических объектов (QSO), которые считаются одними из самых ярких в видимой Вселенной.

По современным представлениям, они представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Их светимость до тысячи раз превышает светимость, например, нашего Млечного Пути.

Известно, что большинство квазаров выбрасывают огромное количество вещества в свои галактики-носители. За такими потоками и наблюдали в данном исследовании астрономы. Они пытались изучить эволюцию галактик.

Квазар Markarian 231 является ближайшим к Земле известным QSO и одним из самых ярких из них. Задачей ученых было изучение химического состава в межзвездных облаках. Известно, что в нем должен присутствовать кислород, поскольку он является третьим по распространенности элементом во Вселенной. Однако такие исследования при помощи наземных телескопов осложняет атмосфера Земли.

В данном случае решить проблему помог интерферометр, который позволил отделить спектр внегалактических источников от "помех" земной атмосферы. Ученые изучили высокоскоростные молекулярные потоки, а также миллиметровую эмиссию монооксида углерода.

В результате была выявлена эмиссия молекулярного кислорода из источника, расположенного примерно в 32600 световых годах от центра Markarian 231. По скорости и другим параметрам поток обнаруженного молекулярного кислорода, выброшенного источником, оказался сопоставим с потоком монооксида углерода, обнаруженного китайскими учеными еще в 2012 году.

Исследователи предполагают, что эмиссия молекулярного кислорода в этом квазаре может быть вызвана взаимодействием между потоком молекулярного газа и внешними дисковыми молекулярными облаками.