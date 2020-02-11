Новости

В Нью-Йорке прохожих на тему коронавируса консультирует робот 17:07
Лукашенко назвал Китай важным партнером Беларуси 17:03
В Татарстане ветераны получат 100 тысяч рублей к 75-летию Победы 17:00
На ЦКАД возводят центральный пункт управления 16:44
В Омске фитнес-клуб отказал клиенту в скидке из-за лишего веса 16:39
В Тюмени завели дело на школьника, ловившего "зараженных коронавирусом" 16:30
Премьер Беларуси подвел экономические итоги года 16:28
С улиц Москвы эвакуировали 100 машин без номеров 16:26
Найденный в Англии 2000-летний клад изумил археологов 16:26
Молекулярный кислород обнаружен в ближайшем от Земли квазаре 16:25
МИД: США усложняют выдачу виз россиянам, направленным в загранучреждения 16:24
Ольга Голодец переходит в Сбербанк 16:21
Путин и Эрдоган обсудят по телефону ситуацию в Идлибе 16:21
В Перми рассказали о медбрате, якобы сообщившем об убийствах пациентов 16:15
Фотограф забрался на скалодром для съемки афиши ЧЕ по скалолазанию 16:14
Цены на нефть вырастут на фоне позитивных новостей о коронавирусе 16:11
Сирийская армия отразила наступление оппозиции 16:09
Volvo объединится с Geely в одну компанию 16:07
Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 миллионов кв. м жилья в год 16:02
Названы регионы России с самыми дешевыми санаториями 16:00
Из Абхазии в Россию начали массово ввозить мимозу 15:59
В Югре два сотрудника полиции погибли в ДТП 15:49
Россияне считают, что Трамп обостряет отношения с Москвой 15:39
Клишас: Разумно проводить голосование по Конституции в выходной день 15:34
В Сочи предупредили об ураганном ветре и сильном снеге 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 16:25
Рубрика: Общество

Молекулярный кислород обнаружен в ближайшем от Земли квазаре

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых при помощи 30-метрового телескопа IRAM и интерферометра NOEMA обнаружила присутствие молекулярного кислорода в квазаре под названием Markarian 231, расположенном в 581 миллионе световых лет от Земли.

Авторская статья опубликована на сервере препринтов arXiv, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Квазары - это класс астрономических объектов (QSO), которые считаются одними из самых ярких в видимой Вселенной.

По современным представлениям, они представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Их светимость до тысячи раз превышает светимость, например, нашего Млечного Пути.

Фото: iStock
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Известно, что большинство квазаров выбрасывают огромное количество вещества в свои галактики-носители. За такими потоками и наблюдали в данном исследовании астрономы. Они пытались изучить эволюцию галактик.

Квазар Markarian 231 является ближайшим к Земле известным QSO и одним из самых ярких из них. Задачей ученых было изучение химического состава в межзвездных облаках. Известно, что в нем должен присутствовать кислород, поскольку он является третьим по распространенности элементом во Вселенной. Однако такие исследования при помощи наземных телескопов осложняет атмосфера Земли.

В данном случае решить проблему помог интерферометр, который позволил отделить спектр внегалактических источников от "помех" земной атмосферы. Ученые изучили высокоскоростные молекулярные потоки, а также миллиметровую эмиссию монооксида углерода.

В результате была выявлена эмиссия молекулярного кислорода из источника, расположенного примерно в 32600 световых годах от центра Markarian 231. По скорости и другим параметрам поток обнаруженного молекулярного кислорода, выброшенного источником, оказался сопоставим с потоком монооксида углерода, обнаруженного китайскими учеными еще в 2012 году.

Исследователи предполагают, что эмиссия молекулярного кислорода в этом квазаре может быть вызвана взаимодействием между потоком молекулярного газа и внешними дисковыми молекулярными облаками.

Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу
НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода
Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
МИД: США усложняют выдачу виз россиянам, направленным в загранучреждения
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Снегопад в Москве продлится до вечера среды
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам