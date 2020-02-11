Мусульманская святыня Ирака оказалась древним еврейским храмом

Известная мусульманская шиитская мечеть в иракском городе Кифл оказалась построенной на основе здания древнего еврейского храма гробницы пророка Иезекииля, имеющего почти двухтысячелетнюю историю. Об этом пишет израильский портал haaretz.com.

В 70-х годах 20 века власти Саддама Хусейна построили на этом месте мечеть с традиционным шиитским синим плиточным куполом. О еврейской святыне, находившейся здесь, на время забыли - все думали, что она уничтожена. Ирак был закрыт для многих международных миссий.

После падения диктатуры Саддама Хусейна, власти Ирака передали здание мечети шиитскому фонду, и здесь была проведена еще одна реконструкция, а часть древних сооружений вновь снесена.

Но сейчас ученые из Израиля и Европы начали обследовать некоторые древние строения в Ираке и наткнулись на удивительное открытие: еврейский храм гробницы пророка Иезекииля, построенный около II века н.э., не был разрушен полностью. От него осталась здание главного храма, купол и старая падающая башня, в которой веками гнездились аисты. Сейчас шиитская мечеть Аль-Нухайлы включает в себя все эти сооружения.

Необычным совпадением является то, что пророк Иезекииль, на предполагаемой гробнице которого был построен древний еврейский храм, известен не только в христианстве и иудаизме. Он также является одним из 24 христианских и иудейских пророков, перечисленных в Коране. Таким образом, все эти три мировые религии признают пророка.

Согласно библейскому описанию, Иезекииль бен-Бузи родился в Иерусалиме в семье раввинов в 623 году до нашей эры. Ему было 25 лет, когда его насильно переселили по указу царя Навуходоносора после выступлений против власти. В это же самое время Ассирия начала серию нападений на королевство Израиль и тысячи евреев, точно так же, как и Иезекииль, оказались силой переселены в Месопотамию.

Через пять лет после прибытия в Вавилон, Иезекииль предсказал разрушение Иерусалима и Храма в Израиле. Когда это произошло в 586 году до нашей эры, последовала новая волна депортаций в Месопотамию.

Иезекииль призвал евреев в изгнании жить в мире друг с другом и с Богом. Его окончательное видение говорило, что, в конце концов, евреи вернутся в Палестину, восстановят Храм и воссоединят Дом Израиля. Иезекиилю было 52 года, когда он сделал это предсказание, примерно в 571 году до н.э.

Написанная Иезекиилем книга является частью еврейской Библии. Тем не менее, эксперты спорят, могла ли она быть написана самим пророком. Основная точка зрения сводится к тому, что Иезекииль мог сам написать только часть ее. Возможно, первые 15 глав. Но большая часть книги состоит из более поздних дополнений. Они были созданы разными авторами, в разных стилях и продиктованы разными интересами.

Однако точно установлено, что храм Иезекииля был построен во II века н.э., спустя несколько столетий после его смерти. Тогда же наблюдается рост популярности пророка, а к его храму начались регулярные паломничества евреев.

Вероятно, именно то, что пророк Иезекииль фигурирует не только в иудаизме, но и в исламе тоже, позволило сохраниться древней синагоге. Сейчас местные власти стараются открыто рассказывать об удивительной истории храма, чтобы привлечь к нему побольше паломников как из среды мусульман, так и евреев.