На Новом Арбате открылся книжный фестиваль "Букинист" - в его павильонах можно купить книжные новинки в разы дешевле привычных цен или найти настоящие раритеты вроде "Самоучителя модных бальных танцев" 1902 года выпуска или журнала министерства народного просвещения за январь 1848 года. Кроме того, на фестивале проходят регулярные встречи с писателями, лекции и мастер-классы, а также работают две мини-библиотеки.

Шиллер за 15 тысяч

"Букинист" проходит в Москве уже третий раз подряд, но теперь вместо нескольких месяцев он продлится почти весь год - до 6 декабря. Фестивальные павильоны символически растянулись вдоль нечетной стороны Нового Арбата у "домов-книжек" - от 13 до 19-го дома. Торговлю здесь ведут не филиалы книжных магазинов, а настоящие букинисты, которых отбирали по конкурсу. Более 50 знатоков книжного дела предлагают книги и журналы, изданные за последние 170 лет.

Более 50 букинистов предлагают книги и журналы, изданные за последние 170 лет

Ассортимент самый разный. Хотите любовных романов или современных детективов - тут их можно купить по 10-50 рублей за книжку, причем некоторые экземпляры будут практически новые, даже в пленке. Хотите подарить другу-интеллектуалу четырехтомник Фридриха Шиллера 1901 года издания в отличном состоянии? Пожалуйста, 15 тысяч рублей - и это украшение библиотеки ваше. Торг уместен. Также в наличии старинные поваренные книги, словари, энциклопедии, атласы и многое другое. Есть и массовые книжки, выходившие многотысячными тиражами относительно недавно - на них цены, конечно, гораздо ниже.

"Мы только что запустили даже продажу книг на развес - всего 50 рублей за килограмм, - рассказывает куратор фестиваля Юрий Лучников. - Издания самые разные, можно выбрать что-то понравившееся и положить на весы. Покажут они 300 граммов - с вас 15 рублей и книжка ваша. В обычном книжном магазине сейчас даже за цену в десять раз выше что-то трудно найти".

Букинисты в павильонах рассказывают, что покупатели к ним приходят разные - есть и ценители в поисках особо редкого экземпляра прижизненного издания Пушкина, а есть и родители школьников с длинным списком литературы для домашнего чтения. В магазине "Война и мир" сегодня обойдется минимум в 1000 рублей за четыре тома, а тут весь комплект отдают за пару сотен. "Нередко заходят и студенты, они обычно ищут специализированную литературу, которую сложно найти в продаже", - рассказывает букинист и член Союза писателей России Седрак Симонян. Удивить, он, впрочем, может не только студента - в его библиотеке есть издание известного русского историка права Михаила Дьяконова от 1912 года с дарственной подписью и автографом. Кому была подарена книга - непонятно, эту часть аккуратно вырезали ножницами, но автограф автора остался. Стоит эта книжка 10 тысяч рублей. Придумать более оригинальный подарок, например, для профессионального юриста, будет сложно.

Живые классики

Лучников говорит, что на фестиваль регулярно приезжают даже гости из других регионов России, а иногда и стран СНГ - одних привлекает большой выбор и низкие цены, а другие находят здесь раритеты, на поиск которых потратили годы.

- В прошлом году был забавный случай - у одного из лотков с книгами услышал громкие возгласы и пошел посмотреть, что происходит, - вспоминает букинист. - Оказалось, что турист из США во время прогулки случайно увидел книгу, которую искал на родине много лет. Причем он готов был отдать за нее 500 долларов, а у нас она лежала без спроса за 100 рублей. Купил он ее без раздумий, вот только не знаю, как вывез - издания возрастом более полувека можно вывозить за рубеж только с разрешения властей.

Еще одна запомнившаяся местным букинистам покупательница заявила, что ей нужно 10 метров книг. Именно столько у нее оказалось пустых книжных стеллажей, которые необходимо заполнить. Для формирования библиотеки понадобилось примерно 400 изданий - заказ выполнили.

Впрочем, покупать книги на фестивале необязательно. В двух павильонах у 13 и 19 домов работают бесплатные библиотеки - в них можно выбрать подходящее издание и почитать, иногда наблюдая сквозь стеклянные стены за окружающей суетой Арбата. Здесь же проводят и мастер-классы - мастера учат создавать из фетра закладки и обложки для книг, а из папье-маше и оберточной бумаги открытки и коллажи. Уроки бесплатные, а результаты своего труда можно унести домой. В прошлом году здешние мастер-классы посетили 460 тысяч человек - в этом наверняка будет больше.

Будут на фестивале проходить и всевозможные лекции, а также встречи с известными писателями - посетить их тоже можно бесплатно.

Кроме того, на фестивале предлагают не только купить, но и сдать ставшие ненужными книжки. За килограмм литературы дают 20 рублей, за одно посещение можно отдать не больше 20 килограммов. При себе необходимо иметь паспорт. Пункт приема расположен напротив дома 19.

Книжный фестиваль символически раскинулся у подножия знаменитых "домов-книжек" на нечетной стороне Нового Арбата. На местных прилавках более 50 тысяч книг и журналов.

Многие посетители приходят в книжные павильоны, чтобы прикоснуться к старине - полистать книжку, вышедшую больше века назад или отыскать учебник, по которому учились в школе.

Кстати

"Букинист" в онлайне

Часы работы фестиваля: с 11.00 до 21.00 по будним дням и 11.00 до 22.00 по выходным и в праздники. Всего на Новом Арбате открыто 14 фестивальных павильонов, в которые вместилось около 50 тысяч книг и журналов. Они постоянно меняются, каждую неделю добавляется примерно 4 тысячи новинок. Все подробности и расписание мастер-классов можно увидеть на сайте фестиваля.