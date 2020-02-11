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11.02.2020,  
16:31
Текст:  Алексей Моисеев

На убой: Турция бросила в бой танки без дополнительной защиты

Турецкая армия перебросила в Сирию свои основные боевые танки Leopard-2A4. В последние дни появилось большое количество видео и фотоматериалов с этой бронетехникой, пересекающей государственную границу между двумя странами.

Многие военные эксперты отмечают, что данные боевые машины по-прежнему не имеют дополнительной защиты от противотанковых управляемых ракет, выстрелов ручных противотанковых гранатометов и безоткатных орудий. Такой недостаток уже неоднократно дорого обходился турецким военным.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Около года назад в Турции впервые продемонстрировали модернизированные версии танков, которые получили блоки "реактивной брони" и противокумулятивные решетчатые экраны. Тогда предполагалось, что эти меры повысят возможность противостоять различным средствам поражения. В то же время испытания выявили ряд проблем, таких как потеря подвижности и проходимости. Во время одного из тестов танк просто утонул в грязи.

В результате планы по модернизации машин этой модели, по всей видимости, были отложены.

Также в Сети появились изображения сгоревших в Сирии бронетранспортеров М113 и танка M60T. Турецкую колонну, доставлявшую эту технику в район Идлиба, сирийские войска подвергли обстрелу в ночь со 2 на 3 февраля.

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