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Рубрика: Власть

На самом высоком уровне

Национальные проекты предложено закрепить в Основном Законе
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Стратегические цели развития страны, закрепленные в национальных проектах, могут получить конституционный статус. Такое предложение прозвучало во вторник на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон. Еще одна инициатива - подробнее прописать в Конституции компетенцию Совбеза.
В рабочую группу уже поступило около 400 предложений. Дискуссии продолжаются. Фото: Михаил Синицын/ РГ В рабочую группу уже поступило около 400 предложений. Дискуссии продолжаются. Фото: Михаил Синицын/ РГ
В рабочую группу уже поступило около 400 предложений. Дискуссии продолжаются. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Депутат Госдумы Ольга Баталина напомнила, что в 2000-е годы реализация приоритетных нацпроектов позволила "добиться очень существенных результатов". Сегодня - новый этап, в стране действуют 12 масштабных нацпроектов. "Это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом, поэтому предлагается в Конституции РФ ввести национальные проекты, их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики", - заявила Баталина. По ее мнению, конституционный статус позволит сформировать еще более ответственное отношение к их выполнению.

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Предложение было поддержано рабочей группой, сообщила Баталина журналистам по окончании заседания. "Мы рассчитываем, что выполнение национальных проектов позволит выровнять условия социально-экономического развития регионов, улучшить демографическую ситуацию, добиться реального экономического роста в стране, а значит, все это повлияет на улучшение качества жизни людей", - сказала парламентарий.

По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова, всего поступило около 400 предложений. В возглавляемый им Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесено 138 поправок ко второму чтению президентского законопроекта. Больше всего текстово оформленных предложений касается деятельности парламента.

В частности, члены рабочей группы согласны с тем, что роспуск Госдумы в случае трехкратного неутверждения кандидатуры премьер-министра должен быть не обязанностью президента, а его правом. Сейчас Конституция предписывает главе государства объявить новые выборы в этом случае.

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Декан юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Сергей Белов обратил внимание, что сейчас в Конституции по-разному выглядят последствия повторного выражения недоверия правительству, когда этот вопрос ставит Дума и сам кабмин. Во втором случае президент обязан распустить нижнюю палату парламента. "Мне кажется, в этой части должно быть предоставлено больше возможностей для преодоления политических кризисов", - считает член рабочей группы. По его мнению, надо уточнить порядок выражения недоверия правительству и роспуска Думы по этой причине.

Кроме того, Белов предложил прописать процедуру формирования кабмина в случае, если депутаты утвердят не всех вице-премьеров и министров. "Наверное, должно быть какое-то количество членов правительства, при наличии которых правительство можно считать сформированным. Я предлагаю, чтобы это было не меньше 2/3 состава правительства, предлагаю определить, что происходит в случае трехкратного отклонения кандидатур", - сказал он.

Еще одно предложение касается Совета безопасности России. Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев считает, что описание задач Совбеза надо расширить в связи с появлением в тексте Конституции Госсовета. "Чтобы распределить компетенцию между этими органами и другими органами, я предлагаю более детально отразить основные задачи, которые стоят перед Советом безопасности", - сказал он. В действующей редакции президент формирует и возглавляет Совбез, статус которого определяется федеральным законом. Блажеев предложил добавить сюда следующую формулировку: "в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране; охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Кроме того, члены рабочей группы высказали ряд предложений, дополняющих президентские поправки. Так, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила внести федерального омбудсмена в число лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство. А сенатор Светлана Горячева высказала идею передать Совфеду право назначать главу Счетной палаты.

Слухи о других инициативах оказались преувеличенными. Как рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, участники не обсуждают вопрос об "обнулении" президентских сроков, как утверждают некоторые СМИ.

В четверг группа планирует обсудить свои наработки с президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам Павел Крашенинников.

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