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11.02.2020 16:26
Рубрика: Общество

Найденный в Англии 2000-летний клад изумил археологов

Текст: Денис Передельский
Фото: Suffolk County Council Фото: Suffolk County Council
Фото: Suffolk County Council

В Великобритании археологи официально объявили сокровищем клад из 19-ти золотых монет железного века, который был найден недалеко от города Блайтбурга в графстве Суффолк на востоке Англии. Одна из монет никогда ранее не попадала в руки экспертов.

Как сообщает BBC News, находка прошла обычную для Англии процедуру. Клад официально объявляется сокровищем только после того, как его изучат и оценят археологи. Если он получает такой статус, нашедший клад человек имеет право выставить находку на торги.

Фото: iStock
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В данном случае речь идет о прошлогодней находке, которую археологи назвали уникальной. По словам доктора Анны Бут, проводившего оценку археолога, монеты являются крайне необычными для региона, в котором они были найдены.

Большинство монет оказались золотыми статерами. Ученые считают, что они были отчеканены доримским племенным вождем Аддомарусом, королем Тринованта. Ранее монеты, связанные с этим кельтским правителем, находили в других графствах - Хартфордшире, Эссексе, Бедфордшире, Бакингемшире и Кембриджшире. Вероятно, клад указывает на тесное взаимодействие племен, проживавших в этих регионах.

Несколько монет озадачили экспертов. Они украшены неким "дизайном цветочного типа", что встречается крайне редко. А одна из монет для экспертов вообще оказалась полной загадкой. По словам доктора Бут, ничего подобного ранее специалистам не встречалось и не регистрировалось. На этой монете с каждой стороны отчеканены два символа в виде перевернутой буквы S.

Большинство монет датируются 45-25 годами до нашей эры. Однако, по мнению экспертов, спрятаны они были после 20-го года нашей эры. Приоритетное право на их покупку получат музеи. Официально претендентов пока нет, однако в экспертном кругу говорят, что находка уже вызвала огромный интерес.

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