Первая ракетка России Екатерина Александрова 11 февраля стартовала на женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

Александрова, а также Вероника Кудерметова прилетели в Санкт-Петербург из города Клуж-Напока, где вместе с Анной Блинковой и Анной Калинской одержали непростую победу над командой Румынии в квалификационном раунде Кубка Федерации и пробились в финальную часть соревнований, которая пройдет в Будапеште в апреле. Кроме того, в обновленном рейтинге наша сборная вернулась в топ-10 и заняла седьмую строчку.

В этом году Екатерина Александрова на подъеме. Она завоевала первый титул в карьере на турнире в Шэньчжэне, поднялась на 28-е место в рейтинге WTA, начала осваиваться в роли лучшей российской теннисистки, впервые сыграла за сборную в Fed Cup. Дебют получился удачным. Екатерина принесла команде два очка. Но, даже несмотря на отсутствие среди соперниц Симоны Халеп, этот опыт получился непростым.

- Мне предложили сыграть в сборной в начале этого года. Предложение поступило от капитана Игоря Андреева, - приводит слова Александровой пресс-служба St. Petersburg Ladies Trophy. - Я никогда в жизни так не переживала. Тем более мы играли в Румынии и абсолютно весь стадион болел против нас. В такие моменты понимаешь, что не можешь подвести команду. Я играла первым номером. А это накладывает еще большую ответственность. Все на меня рассчитывали. Признаюсь, что, когда стояла на приеме в первом сете, у меня руки тряслись от волнения. Но когда мы добились победы, стало сразу хорошо и спокойно.

St. Petersburg Ladies Trophy уже дважды признавался лучшим турниром этой категории, по мнению самих теннисисток

В Клуж-Напоке россиянки играли друг за друга, в Санкт-Петербурге - будут выходить на корт друг против друга. На старте Александрова встретится с Дарьей Касаткиной. Интрига этого матча в том, что сойдутся две первые ракетки России - бывшая и нынешняя. Будучи лидером российского рейтинга, Касаткина даже входила в топ-10 мирового. Правда, сейчас она занимает 71-е место. Но Александрова призналась, что стиль игры Дарьи ей некомфортен.

Еще одно российское противостояние в первом круге завершилось победой Анастасии Потаповой. Она обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:4.