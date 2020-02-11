Назван главный сотрудник в Кремле по Украине

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет курировать тему Украины и интеграции.

На вопрос, можно ли считать Козака главным сотрудником в администрации президента, который занимается Украиной, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил: "Да".

"Я сейчас могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - уточнил представитель Кремля. Пока, правда, распределение обязанностей не формализовано.

На уточняющий вопрос, о какой интеграции идет речь, Песков пояснил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно".

При этом пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос о том, подписано ли прошение об отставке помощника главы государства Владислава Суркова: "Нет, мы же не объявляли об этом".