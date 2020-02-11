Названы критерии оценки за итоговое собеседование по русскому языку

Новости

Украина не станет назначать посла в Россию 20:23
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге 20:19
Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение 20:08
Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино 19:52
ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений 19:51
Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме 19:44
Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества 19:42
В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс 19:38
Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19 19:27
Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту 19:20
В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака" 19:20
На Кубани мужчину спасли после 7-минутной остановки сердца 19:13
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях 19:11
Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 18:32
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 18:25
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 18:23
Калужский таксист избил пассажирок и пытался отнять младенца 18:20
Биоинженеры протестировали "умный" пластырь для лечения диабета 18:18
В Госдуме оценили заявления Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО 18:13
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога 18:11
Робототехники создали руку, мастерски управляющуюся с яйцами 18:09
Мусульманская святыня Ирака оказалась древним еврейским храмом 18:05
Риск рака и диабета связали с уровнем тестостерона 17:59
В Севастополе загорелся сухогруз в доке 17:56
Археологи описали "ужасающее" открытие в испанской пещере 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 19:46
Рубрика: Общество

Названы критерии оценки за итоговое собеседование по русскому языку

Текст: Ирина Ивойлова
Завтра у всех девятиклассников страны пройдет итоговое собеседование по русскому языку. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал критерии оценки собеседования.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Итак, собеседование будет состоять из четырех заданий - чтения вслух, подробного пересказа текста, монолога и диалога. Максимальный балл за собеседование - 20. Зачет получит тот, кто наберет хотя бы 10 баллов или выше.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Как девятикласснику получить "зачет" на итоговом собеседовании

Максимальный балл (20) можно набрать только в том случае, если выполнены хорошо абсолютно все задания. Но для зачета достаточно успешно справиться только с двумя первыми заданиями по тексту - чтение вслух и подробный пересказ текста.

Выполнили оба задания хорошо? Есть шансы получить 11 баллов. А это уже гарантированный зачет, который, напомним, начинается с 10 баллов.

Подсказка школьникам: особое внимание надо уделить делению текста на микротемы. Обычно один абзац - одна микротема. Поэтому надо постараться запомнить самые важные мысли в каждом абзаце. Упустили из внимания две важные мысли - минус два балла, есть риск остаться без зачета.

Произнося монолог, надо использовать хотя бы 10 фраз. Максимум за диалог и монолог - 9 баллов. Диалог при этом "стоит" дороже: максимум за него - 6 баллов.

В Башкирии в 2020 году ожидается ряд изменений в сфере образования
Общество Образование

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам