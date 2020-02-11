Названы критерии оценки за итоговое собеседование по русскому языку

Итак, собеседование будет состоять из четырех заданий - чтения вслух, подробного пересказа текста, монолога и диалога. Максимальный балл за собеседование - 20. Зачет получит тот, кто наберет хотя бы 10 баллов или выше.

Максимальный балл (20) можно набрать только в том случае, если выполнены хорошо абсолютно все задания. Но для зачета достаточно успешно справиться только с двумя первыми заданиями по тексту - чтение вслух и подробный пересказ текста.

Выполнили оба задания хорошо? Есть шансы получить 11 баллов. А это уже гарантированный зачет, который, напомним, начинается с 10 баллов.

Подсказка школьникам: особое внимание надо уделить делению текста на микротемы. Обычно один абзац - одна микротема. Поэтому надо постараться запомнить самые важные мысли в каждом абзаце. Упустили из внимания две важные мысли - минус два балла, есть риск остаться без зачета.

Произнося монолог, надо использовать хотя бы 10 фраз. Максимум за диалог и монолог - 9 баллов. Диалог при этом "стоит" дороже: максимум за него - 6 баллов.