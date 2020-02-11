В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается борьба за места в плей-офф Кубка Стэнли.

Принципиальным выдалось противостояние клубов "Коламбус Блю Джэкетс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Гости победили во встрече в овертайме со счетом 2:1. Главным героем встречи стал российский форвард "молний" Никита Кучеров, который оформил дубль и был признан первой звездой матча. Всего в текущем регулярном сезоне Кучеров набрал 69 (27+42) очков по системе "гол плюс пас" в 55 матчах.

Отметим и Михаила Сергачева, который записал на свое имя результативную передачу.

Комментируя итог поединка, Никита Кучеров вспомнил, что в прошлом сезоне "Лайтнинг" вылетели из плей-офф, уступив "жакетам" 0:4 уже в первом раунде Кубка Стэнли.

"Соперник пытался что-то говорить нам на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует теперь?" - цитирует Кучерова пресс-служба "Тампы".