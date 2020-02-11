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11.02.2020 16:02
Рубрика: Экономика

Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 миллионов кв. м жилья в год

Текст: Любовь Проценко
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Федеральную повестку строительства жилья в России представил в Абу-Даби, где проходит Х Всемирный форум городов, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

В ходе одной из деловых сессий, где обсуждалось, как достичь надлежащей обеспеченности жильем - одной из главных целей программы ООН - Хабитат, замминистра рассказал, что национальным проектом "Жилье" в России поставлена задача улучшать жилищные условия 5 миллионов семей в год. Для этого стране предстоит поднять объем строительства с 80 миллионов кв. м, которые были введены в строй, до 120 млн кв. м в год. Это означает, что, прежде всего, надо практически вдвое увеличить возведение многоэтажного жилья, на долю которого сейчас приходится 43 млн кв. м. Еще примерно 40 млн кв. м, как и сейчас, страна планирует добирать с помощью индивидуального жилого строительства, то есть малоэтажных домов.

Фото: iStock
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Для того, чтобы добиться такого увеличения, нужно "раскачать так называемый отложенный спрос населения"- то есть предоставить возможность заняться решением жилищного вопроса тем семьям, которые до сих пор считали для себя это не по карману. Сделать же это можно, считает Никита Стасишин, если будет более доступной по условиям и по получению ипотека. Причем, не только для тех, кто участвует в долевом строительстве квартир в многоэтажках, но и для тех, кто поднимает хозспособом свои дома. Пока же это делается лишь в Белгородской области. "Это хороший пример", - адресовал к имеющемуся опыту решения проблем замминистра.

Еще одно условие, без которого, по его мнению, невозможно быстро нарастить строительство жилья - развитие инфраструктуры. По оценке замминистра, этим в регионах последние 15 лет занимались очень вяло, что стало одним из серьезных тормозов возведения не только жилых домов, но и создания комфортной городской среды. "Строить же нужно везде, исходя из того, что люди должны работать там, где родились и выросли. Лишь бы не в чистом поле", - уверен Никита Стасишин.

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