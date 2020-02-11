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11.02.2020 12:05
Рубрика: Общество

Обнаружен новый вид динозавра - "жнец смерти"

Текст: Тимур Алимов
Визуализация внешнего вида динозавра на основе строения его черепа. Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com Визуализация внешнего вида динозавра на основе строения его черепа. Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com
Визуализация внешнего вида динозавра на основе строения его черепа. Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com

В канадской провинции Альберта палеонтологи обнаружили череп ранее неизвестного вида динозавра. Он получил название Thanatotheristes degrootorum, что в переводе с греческого означает "жнец смерти".

Хищник относится к виду тираннозавров и стал первым представителем этого семейства, открытым за последние полвека. Кроме того, он оказался старейшим из динозавров, обитавших на территории современной Северной Америки.

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По словам исследователей из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея, возраст "жнеца смерти" составляет приблизительно 79,5 миллиона лет, то есть он на 2,5 миллиона лет старше своего ближайшего родственника T-Rex.

- Thanatotheristes degrootorum отличается от других тираннозавров уникальными особенностями строения черепа. Наиболее заметными являются вертикальные гребни, проходящие всей длине верхней челюсти, - рассказал доктор Джаред Уорис из Университета Калгари.

Наименование нового динозавра, отмечают ученые, намекает на его роль верховного хищника и состоит из имени греческого бога Танатоса (Thanatos) и греческого слова "жнец" (theristes). Последнее связано с местным фермером Джоном Де Гроотом, который и обнаружил фрагменты ископаемого животного.

Исследователи называют открытие Thanatotheristes degrootorum значимым, поскольку оно демонстрирует большее разнообразие хищных динозавров мелового периода и поможет устранить пробел в понимании эволюции тираннозавров.

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