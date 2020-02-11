Обнаружен новый вид динозавра - "жнец смерти"

Визуализация внешнего вида динозавра на основе строения его черепа. Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com

В канадской провинции Альберта палеонтологи обнаружили череп ранее неизвестного вида динозавра. Он получил название Thanatotheristes degrootorum, что в переводе с греческого означает "жнец смерти".

Хищник относится к виду тираннозавров и стал первым представителем этого семейства, открытым за последние полвека. Кроме того, он оказался старейшим из динозавров, обитавших на территории современной Северной Америки.

По словам исследователей из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея, возраст "жнеца смерти" составляет приблизительно 79,5 миллиона лет, то есть он на 2,5 миллиона лет старше своего ближайшего родственника T-Rex.

- Thanatotheristes degrootorum отличается от других тираннозавров уникальными особенностями строения черепа. Наиболее заметными являются вертикальные гребни, проходящие всей длине верхней челюсти, - рассказал доктор Джаред Уорис из Университета Калгари.

Наименование нового динозавра, отмечают ученые, намекает на его роль верховного хищника и состоит из имени греческого бога Танатоса (Thanatos) и греческого слова "жнец" (theristes). Последнее связано с местным фермером Джоном Де Гроотом, который и обнаружил фрагменты ископаемого животного.

Исследователи называют открытие Thanatotheristes degrootorum значимым, поскольку оно демонстрирует большее разнообразие хищных динозавров мелового периода и поможет устранить пробел в понимании эволюции тираннозавров.