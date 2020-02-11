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11.02.2020 13:21
Рубрика: Культура

НТВ адаптирует популярное мировое шоу The Masked Singer

Текст: Сусанна Альперина

В Россию куплен формат знаменитого телешоу The Masked Singer ("Певец в маске") - об этом впервые рассказала генеральный продюсер, партнер компании Endemol Shine Group и WeiT Media Юлия Сумачева. Это произошло недавно на форуме контента CSTB, на сессии, посвященной закупке и адаптации зарубежного контента, которую модерировала обозреватель "РГ", автор этих строк. И вот сегодня официально объявлено, что российская версия всемирно популярного формата The Masked Singer выйдет в эфир НТВ весной этого года и будет называться "Маска". Интрига программы в том, что нужно угадать, кто именно скрывается под маской.

Фото: Предоставлены more.tv
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В вокальном поединке соревнуются 12 звезд шоу-бизнеса: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Участники предстанут перед зрителем в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта.

Всего за четыре года формат шоу, созданный в Южной Корее и транслируемый на канале MBC, был продан в более чем 50 стран и уже вышел в США, Австралии, Германии, Франции, Таиланде, Мексике, Португалии, Великобритании и 20-ти других странах, собрав более полумиллиарда поклонников по всему миру.

Фото: kinopoisk.ru
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"Идея, заложенная в шоу, с одной стороны, включает в себя лучшие сюжетные повороты, которые мы видели в American Idol, The Voice и The X-Factor, а с другой стороны - поражает оригинальным взглядом на формат развлекательного шоу. Это подтверждают цифры: дебютный эпизод американской версии на канале FOX стал самым рейтинговым запуском за последние восемь лет, а немецкая версия принесла каналу ProSieben исторически рекордную долю 38,5%. Мы рады, что отечественная версия этого суперпроекта выйдет именно на канале НТВ", - рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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