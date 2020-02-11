Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов ММА

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории по версии популярного портала о смешанных единоборствах Sherdog.

Нурмагомедов подвинул с первой строчки чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. В минувшие выходные американец одержал спорную победу над Домиником Рейесом.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, уже прокомментировал прорыв сына.

- Рейтинги меняются, наша задача - оставаться на первых позициях, - написал Абдулманап Нурмагомедов в своем "Инстаграме". - В 2003 - 2008 годах Федор Емельяненко возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету.

Между тем в рейтинге по версии UFC Хабиб остался на втором месте.