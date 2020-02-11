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Обновление Android испортило множество смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
11.02.2020,  
18:32
Фото: Sony

Пользователи смартфонов Sony Xperia XZ3 и XZ2 столкнулись с проблемами в работе устройств после установки очередного обновления Android. По их словам, смартфоны стали работать гораздо хуже.

Как пишет Android Police, список претензий довольно обширный - быстрая разрядка батареи, медленная работа интерфейса, невозможность запустить камеру, а также проблемы с распределением оперативной памяти, постоянный сброс приложения для чтения SMS по умолчанию, медленная прокрутка внутри приложения и другие баги.

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У некоторых пользователей смартфон после обновления оказался не способен работать более чем с одним приложением одновременно, а уведомления от приложений поступали с задержкой. Также владельцы Sony Xperia XZ3 и XZ2 пожаловались на перегрев устройств, аварийное закрытие системных приложений.

"Одним из возможных решений этой угрозы является возврат к стабильной сборке Android 9 Pie, но сделать это непросто", - пишет Android Police.

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