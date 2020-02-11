Обновление Android испортило множество смартфонов

Пользователи смартфонов Sony Xperia XZ3 и XZ2 столкнулись с проблемами в работе устройств после установки очередного обновления Android. По их словам, смартфоны стали работать гораздо хуже.

Как пишет Android Police, список претензий довольно обширный - быстрая разрядка батареи, медленная работа интерфейса, невозможность запустить камеру, а также проблемы с распределением оперативной памяти, постоянный сброс приложения для чтения SMS по умолчанию, медленная прокрутка внутри приложения и другие баги.

У некоторых пользователей смартфон после обновления оказался не способен работать более чем с одним приложением одновременно, а уведомления от приложений поступали с задержкой. Также владельцы Sony Xperia XZ3 и XZ2 пожаловались на перегрев устройств, аварийное закрытие системных приложений.

"Одним из возможных решений этой угрозы является возврат к стабильной сборке Android 9 Pie, но сделать это непросто", - пишет Android Police.